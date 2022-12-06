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Paraları sayarken şans eseri fark etti! Önce sahte zannetti ama sonra havalara uçtu: Türkiye'de sadece 3-4 tane var

Ekonomi Haberleri

Kars'ta 4 çocuk babası Muhlis Yardımcıel, paraları saydığı sırada 50 TL'de sıfır olmadığını fark etti. Önce paranın sahte olduğunu düşünen Yardımcıel, parayı para sayma makinesinde geçirerek sahte olmadığını tespit etti. Koleksiyonerlerin böyle paralara ilgi gösterdiğine dikkat çeken Yardımcıel, "Araştırdım Türkiye'de böyle 3-4 tane baskı hatası olan para olduğunu öğrenince bu parayı da değerlendirmek istedim" diye konuştu.

Kars'ta yaşayan 2'si üniversitesi öğrencisi 4 çocuk babası Muhlis Yardımcıel (47) üzerindeki paraları sayarken, 50 lira da bir eksiklik olduğunu fark etti. 50 TL'nin sıfırının olmadığını gören Yardımcıel, parayı bir süre inceledi.

Paraları sayarken şans eseri fark etti! Türkiye'de sadece 3-4 tane var

Basım hatası olduğu için diğer paralardan farklı olan paranın sahte olacağını düşünen Yardımcıel, parayı para sayma makinesinde geçirerek sahte olmadığını tespit etti.

Paraları sayarken şans eseri fark etti! Türkiye'de sadece 3-4 tane var

Muhlis Yardımcıel, "Paralarımı sayarken arasında bu parada bir eksiklik olduğunu hissettim. Sonra baktım bir sıfırı eksik, sonra sahte olduğunu düşündüm. Akabinde para makinesinden geçirdim sahte olmadığını öğrendim. Araştırdım Türkiye'de böyle 3-4 tane baskı hatası olan para olduğunu öğrenince bu parayı da değerlendirmek istedim" dedi.

Paraları sayarken şans eseri fark etti! Türkiye'de sadece 3-4 tane var

Yardımcıel, koleksiyonerler tarafından bu şekilde olan paraların ilgi gördüğüne dikkat çekerek parayı değerlendireceğini sözlerine ekledi. Yardımcıel, teklif olduğu takdirde parayı değerlendirebileceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kars Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

Ömer Mandiraci:

Başkan bende de var aynısından ne kadar istiyorsan gel ben sana 3/2 fiyatına bendekinide satayım.

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