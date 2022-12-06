Paraları sayarken şans eseri fark etti! Önce sahte zannetti ama sonra havalara uçtu: Türkiye'de sadece 3-4 tane var

Kars'ta 4 çocuk babası Muhlis Yardımcıel, paraları saydığı sırada 50 TL'de sıfır olmadığını fark etti. Önce paranın sahte olduğunu düşünen Yardımcıel, parayı para sayma makinesinde geçirerek sahte olmadığını tespit etti. Koleksiyonerlerin böyle paralara ilgi gösterdiğine dikkat çeken Yardımcıel, "Araştırdım Türkiye'de böyle 3-4 tane baskı hatası olan para olduğunu öğrenince bu parayı da değerlendirmek istedim" diye konuştu.

Kars'ta yaşayan 2'si üniversitesi öğrencisi 4 çocuk babası Muhlis Yardımcıel (47) üzerindeki paraları sayarken, 50 lira da bir eksiklik olduğunu fark etti. 50 TL'nin sıfırının olmadığını gören Yardımcıel, parayı bir süre inceledi.

ÖNCE SAHTE OLDUĞUNUD DÜŞÜNDÜ

Basım hatası olduğu için diğer paralardan farklı olan paranın sahte olacağını düşünen Yardımcıel, parayı para sayma makinesinde geçirerek sahte olmadığını tespit etti.

"TÜRKİYE'DE 3-4 VAR"

Muhlis Yardımcıel, "Paralarımı sayarken arasında bu parada bir eksiklik olduğunu hissettim. Sonra baktım bir sıfırı eksik, sonra sahte olduğunu düşündüm. Akabinde para makinesinden geçirdim sahte olmadığını öğrendim. Araştırdım Türkiye'de böyle 3-4 tane baskı hatası olan para olduğunu öğrenince bu parayı da değerlendirmek istedim" dedi.

KOLEKSİYONERLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Yardımcıel, koleksiyonerler tarafından bu şekilde olan paraların ilgi gördüğüne dikkat çekerek parayı değerlendireceğini sözlerine ekledi. Yardımcıel, teklif olduğu takdirde parayı değerlendirebileceğini kaydetti.