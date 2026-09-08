Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) işbirliğinde düzenlenen 5. Bursa Turizm Zirvesi başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yerel Turizm Kalkınması" temasıyla gerçekleştirilen 5. Bursa Turizm Zirvesi, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Hacivat-Karagöz gösterisiyle başladı.

Organizasyonun açılışında konuşan Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, kentin yaklaşık 3,5 milyon nüfusuyla megakent olmaya aday olan bir şehir olduğunu söyledi.

Gençoğlu, böyle büyük nüfusa sahip bir kentin yaşaması için sanayi, tarım ve turizm sektörlerinin dengeli şekilde olması gerektiğine dikkati çekti.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasında turizmin en kritik rolü oynadığını anlattı.

Küresel ölçekte turizm rekabetinin giderek keskinleştiğini belirten Bağlıkaya, "Böylesi bir ortamda rekabette öne çıkmanın yolu yerel değerlerimizi, turizm deneyimine dönüştürmekten geçiyor. Günümüzde turiste artık yalnızca bir yerde konaklamak ya da birkaç önemli noktayı görmek yetmiyor. Gittiği destinasyonun kültürünü tanımak, hikayesini öğrenmek ve o yöreye özgü deneyimleri yaşamak istiyor." dedi.

Bağlıkaya, deniz temalı turizm modelinin yanına deneyim ve kültür odaklı ürünler, yeni cazibe merkezleri, yeni destinasyonlar koyulmazsa turizmde yakalanan ve uzun zamandır sürdürülen başarılı grafiğin aşağıya doğru seyretmesinin kaçınılmaz olacağını vurguladı.

Turizmi yerelde geliştirmenin aynı zamanda yerel kalkınmayı sağlayacak çarkları harekete geçirmek anlamına geldiğini dile getiren Bağlıkaya, "Turizm harekettir, berekettir, kazançtır. Bir bölgede turizmin gerçek anlamda kalkınmaya dönüşmesi de o coğrafyada istihdam yaratan, yatırım yapan, vergi ödeyen, risk alan ve kazandığını yine o ekonomik sistem içerisinde değerlendiren yerel aktörlerin güçlü olmasıyla mümkündür. Turisti şehrimizde daha uzun süre tutmak için yapılacak iş, bölgedeki turistik cazibe merkezlerinin sayılarını artırarak programları ve kalış sebeplerini çoğaltmaktır." ifadesini kullandı.

Bağlıkaya, TÜRSAB olarak yıllardır Türkiye'de turizmin 81 il ve 12 aya yayılması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

36 milyar dolarlık dış ticaret hacmi

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da bir kentin kalkınmasını sağlayan üç temel dinamiğin tarihi kültürel miras, coğrafi güzellik ve bunları doğru okuyan yerel kabiliyetler olduğunu söyledi.

BTSO olarak Bursa'nın tarih boyunca gelen bu zenginliği hem muhafaza etmek hem de geleceğe taşımak için birçok projeyi kente kazandırdıklarını belirten Burkay, Bursa'nın toplamda 36 milyar dolarlık dış ticaretiyle bugün Birleşmiş Milletlere bağlı 118 ülkenin de üzerinde büyük bir dış ticaret ekonomisine sahip olduğunu ifade etti.

Burkay, BTSO olarak Türkiye'nin ve dünyanın en büyük fuarlarını Bursa'da gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bugün de açılışını yapacağımız Junior Show Fuarı'nı merkeze aldığımızda 2 bine yakın yurt dışından ziyaretçimiz söz konusu. Bunlar harcama kapasitesi normal turist potansiyelinin çok üzerinde olan bir kitlenin fuar ve kongre alternatifleri neticesi bu şehre gelmesi, bu şehrin bütün sosyal yapısını, hizmet sektörünü hareketlendirecektir." diye konuştu.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve BTSO Turizm Konsey Başkanı Hasan Eker de 5'incisini düzenledikleri zirvenin her defasında bir çıktısını alarak kitap hazırladıklarını söyledi.

Eker, Bursa'nın turizm, tarım ve sanayi ekseninde olması gerektiğinin altını çizerek, "Biz bu üçünde de olmalıyız. Bunlardan sadece biri olmaz. Sanayi, turizmi destekler, tarımı bırakamayız. Dolayısıyla bizim bir karar vermemiz, ana hedef belirleyip herkesin o hedefi yürümesinde fayda var." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Numan Çakır da organizasyona katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından "Yerel Turizm Kalkınması", "Yerel Yönetimler", "Destinasyon Yönetimi" başlıklı oturumlarla devam eden zirve yarın sona erecek.

Kaynak: AA