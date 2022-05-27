Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmanın başlatıldığını duyurmuştu! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı - Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmanın başlatıldığını duyurmuştu! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, şekerde son günlerde spekülatif fiyat ve miktar hareketlerinin oluştuğunun gözlemlendiği belirtilerek, şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatıldığını duyurmuştu. Şeker ithalatı için Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte, 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Şeker Kanunu kapsamında, yurt içi şeker talebinin karşılanmasının, planlı üretim modeli olan kotalar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini belirtmişti.
Geçtiğimiz gün Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Bu çerçevede, pancar şekeri için 2021/2022 pazarlama yılında, ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2 milyon 632 bin 500 ton A kotası tahsis edilmiştir. Bu kotaya karşılık pancar şekeri üretimi ise 2 milyon 520 bin ton olarak gerçekleşmiştir."
Son üç pazarlama yılında yurt içine satılan A kotası şekerin, yurt içine satılabilen şeker miktarının, 2 milyon 455 bin ton, 2 milyon 468 bin ton, 2 milyon 507 bin ton olarak gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, "Bununla birlikte son günlerde spekülatif fiyat ve miktar hareketlerinin de oluştuğu gözlemlenmektedir. Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatılmıştır." denildi.
Resmi Gazete'de yer alan kararla birlikte 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjan açıldı. Tarife kontenjan çerçevesinde ithal edilecek şekerden gümrük vergisi alınmayacak.
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar: