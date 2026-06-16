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Bazı ülkelerden yapılan lastik ithalatına damping soruşturması

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Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeli binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı. Ticaret Bakanlığı'nın tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeli binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle bazı ülkelerden yapılan binek otomobil dış lastiklerin ithalatına yönelik açılan damping soruşturmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, yerli üretici Petlas Lastik Sanayi AŞ ve Kocaeli Lastik Sanayi AŞ tarafından yapılan başvuruya Sumitomo Rubber Ako Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ firması da destek verdi.

Yapılan inceleme sonucu yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeli binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
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