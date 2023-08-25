Karabük'ün Yenice ilçesinde üretilen ve doğal aroma tadı ile ün yapan 'Yenice Ihlamur Balı' coğrafi işaretle tescillendi. İlçede 35 yılı aşkın bir süredir profesyonel olarak arıcılık yapan İsmet Karakırık, Ihlamur Balı'nın ilçe tarihindeki ilk tescilli bir ürün olduğunu belirtti.

36 yıllık ilçenin ilk coğrafi işaretli ürünü ' Yenice Ihlamur Balı' oldu

-' Yenice Ihlamur Balı' coğrafi işaretle tescillendi

KARABÜK - Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Karabük'ün Yenice ilçesinde ıhlamur ormanlarında üretilen ve doğal aroma tadı ile ile ün yapan 'Yenice Ihlamur Balı' coğrafi işaretle tescillendi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen ve Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran Yenice'de 297 çiftçi tarafından 22 bin kovanda ıhlamur balı üretimi yapılıyor.

Yenice Kaymakamlığı öncülüğünde, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personellerinin çalışmalarıyla, 5 yılın ardından 'Yenice Ihlamur Balı' coğrafi işaret almaya hak kazandı. Safran, maniye ve çavuş üzümünün ardından 1456 sayı ile tescillenen Ihlamur Balı yüksek kalitesi, aroma ve polen bakımından zengin özellikleriyle tüketiciler tarafından oldukça rağbet görüyor.

İlçede 35 yılı aşkın bir süredir profesyonel olarak arıcılık yapan İsmet Karakırık, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıllık uzun çalışmalar sonunda kabul edilerek coğrafi işaretle tescillendiğini belirtti.

Ihlamur Balı'nın ilçe tarihindeki ilk tescilli bir ürün olduğunu ifade eden Karakırık, "Yenicemize yapılacak entegre bir bal dolum ve paketleme tesisiyle bu ürünümüzün yurt içi ve yurt dışı dahil olmak üzere daha iyi bir yerlere taşıyacağımızı umuyorum. Ihlamur balı için coğrafi işaret belgesi alma yolunda, başta Yenice Kaymakamlığına ve çalışanlarına, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'a ve kurum çalışanlarına, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Yılmaz ve kurum çalışanlarına, ayrıca dosya aşamasında bize yardımını esirgemeyen Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler, Ar-ge ve Ür-ge merkezinde görev yapan Dr. Deniz Canlı hocamıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ihlamur Balının aromasıyla, kokusuyla çok güzel bir bal olduğunu aktaran Karakırık, "Kahvaltılık balıdır. Kestane balı gibi değildir. Kestane balı da çok güzel baldır ama ilaç niyetinde bir baldır. Ihlamur Balı kahvaltılık ve devamlı yenilebilecek baldır. Çoluk çocuğun gelişiminde, sağlığında, akciğer solunum yolunda ve çok büyük katkısı vardır.

Karakırık, amaçlarının bölgede arıcılara ıhlamur balını toplatmak ve katma değere sunmak olduğunu kaydederek, ilçede kurulacak dolum ve paketleme tesisinin kurulması için çalışma yapılacağını söyledi.