350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
Bir çiftçi, Kurban Bayramı için 350 kurbanlık hayvan sattığını ancak yem, su ve ilaç giderleri sonrası 200 bin TL zarar ettiğini açıkladı.
Kurban Bayramı'nda 350 kurbanlık sattığını ifade eden bir çiftçi, önüne koyduğu deste deste paralar video çekerek 200 bin lira zarar ettiğini belirtti.
"YEMİ, SUYU, İLACI DERKEN..."
"350 hayvan sattık, yemi, suyu, ilacı derken hesabı yaptık, 200 bin TL zarar ettik" diyen çiftçi, kurbanlık satışlarının maliyetleri karşılamadığından dert yandı.
Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Madem zarar ediyorsun her sene niye yapıyorsun abi?
- Şükür edin zekatınızı verin. Bu doyumsuzluk nedir?
- Gösteriş için video çekmiş adamlar.
- Şükürsüz olursan seneye onu da alamazsın.