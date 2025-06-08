350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti

350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
Haber Videosu

Bir çiftçi, Kurban Bayramı için 350 kurbanlık hayvan sattığını ancak yem, su ve ilaç giderleri sonrası 200 bin TL zarar ettiğini açıkladı.

Kurban Bayramı'nda 350 kurbanlık sattığını ifade eden bir çiftçi, önüne koyduğu deste deste paralar video çekerek 200 bin lira zarar ettiğini belirtti.

"YEMİ, SUYU, İLACI DERKEN..."

"350 hayvan sattık, yemi, suyu, ilacı derken hesabı yaptık, 200 bin TL zarar ettik" diyen çiftçi, kurbanlık satışlarının maliyetleri karşılamadığından dert yandı.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Madem zarar ediyorsun her sene niye yapıyorsun abi?
  • Şükür edin zekatınızı verin. Bu doyumsuzluk nedir?
  • Gösteriş için video çekmiş adamlar.
  • Şükürsüz olursan seneye onu da alamazsın.
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Sen 200bin TL Zarar Ediyorsun O Caniilere Sattigin 350 Dilssiz Hayvan Ne Sartlarda iskenceyle Siddete Maaruz Kalarak Can Veriyo Onun Hesabini ALLAHA Kim Verecek??? Keske Bu Kurban Bayrami Gelenegi Bütün Dünyada YASAKLANSA

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme148
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYahya Eraslan:

1 hayvan 200 bin tl zaten 351 tane olsaydı zarar etmiyecekmiidin dayı,bence bu işe maliye bir el atıp zararı düzeltebilir

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

millete hava atmak icin cwkilmiş bir video sözde isyan özde gösteriş

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAslan null:

zarar eden gösteriş gibi bunu çekmez,şükürsüz.! seneye onuda bulamazsın

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdulnaci Bulut:

Adı Kurban, dini bir vesile. Normal mezbaha fiyatının en az %30 fazlasına sat. Adına da Müslümanlık de. Böyle yapacağım diyede hesapsız kitapsız hayvancılık yap. Hesabınızı bilirsen zarar etmezsin. Show showw

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü

Azerbaycan'dan gelen haberle yıkıldılar! Ünlü çift büyük acı yaşıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Trump, Elon Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ile Pentagon harekete geçti

Trump, Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ve Pentagon harekete geçti
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
Melodili yol yayınlaşıyor! İşte Türk Marşı'ndan sonraki marş

Melodili yol yayınlaşıyor! İşte Türk Marşı'ndan sonraki marş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.