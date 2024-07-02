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34. Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Kongresi İstanbul'da Başladı

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İstanbul Havalimanı ev sahipliğinde gerçekleşen 34. Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Kongresi başladı. Kongrede havacılık sektörünün geleceği, iş birliği ve fırsatlar gibi konular ele alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve diğer önemli isimler konuşma yapacak.

İbrahim YILDIZ/iSTANBUL, 34'ncü Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Kongresi İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşiyor.

Avrupa'nın en önemli havalimanı etkinliklerinden olan kongre, havacılık sektörünün önde gelen CEO ve üst düzey yöneticileri ile 500'den fazla havalimanı profesyonelinin katılımıyla 4 Temmuz tarihine kadar sürecek. Etkinlik boyunca üyeler arası iş birliği, bilgi paylaşımı, havacılık sektörünün geleceği ve fırsatlar gibi pek çok konu ele alınacak.

BAKAN URALOĞLU KONUŞMA YAPACAK

Avrupa'daki havacılık sektörünün mevcut durumu, karşılaştığı zorluklar ve gelecek beklentileri, sektörün ekonomik durumu ve önümüzdeki yıl için politikaların tartışılacağı kongreye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Selahattin Bilgen ve ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec da katılarak konuşma yapacak.

Aynı gün gerçekleşecek 'Türk Havacılık Pazarı Mercek Altında' başlıklı panelde, İstanbul Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Polat, Pegasus CEO'su Güliz Öztürk, Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeke ve Wizz Air Birleşik Krallık Direktörü Marion Geoffroy, Türk havacılığında büyümeyi tetikleyen faktörler ve pazarın gelecekteki fırsatları hakkındaki görüşlerini paylaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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