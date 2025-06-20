300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor

300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor
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Zeren Group'a ait Alpet, mart ayında yüzde 49 hissesini Mount Private Capital'e devretmek üzere anlaşmıştı. Şirket, kalan hisselerin satışı için de aynı yatırım fonuyla görüşmelere başlandı.

2023 yılında Zeren Group tarafından Altınbaş Holding'den satın alınan Alpet, yeniden el değiştirme sürecine girdi.

Mart ayında Alpet'in yüzde 49'unun Mount Private Capital'e satışı konusunda anlaşmaya varılmıştı. Şimdi ise Zeren Group, Alpet'in kalan çoğunluk hisselerinin satışı için aynı fonla masaya oturdu.

300 İSTASYONU VAR

Türkiye'nin en büyük akaryakıt markalarından biri olan Alpet'in sahibi Zeren Group, geçtiğimiz yıl TP Petrol Dağıtım A.Ş.'yi satın almak için anlaşmaya varmış ancak imzaların atılmasına kısa bir süre kala taraflar masadan kalkmış ve söz konusu satış iptal olmuştu.

300 istasyonu olan Alpet'in satışı için Mount Private Capital ile anlaşmaya varılması halinde, Türkiye'de bir akaytakıt devinin daha çoğunluk hissesi yabancıların kontrolüne geçmiş olacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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