30 yıl aradan sonra gelen sevinç: Akrabalarını görmek için kapıya akın ettiler

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Irak'a açılan Umurlu Gümrük Kapısı'nın 30 yıl aradan sonra yeniden açılması sevince neden oldu. Yıllardır birbirlerini göremeyen akrabalar kilometrelerce kuyrukta bekledikten sonra hasret giderdi.

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye ve Irak arasında bulunan Umurlu Gümrük Kapısı ve Zet Gümrük Kapısı'nın açılması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Sınır kapısında düzenlenen törenle iki ülkenin tarafları karşılıklı kurdeleler kesilerek kapıyı vatandaşların hizmetine açtı. 30 yıldır dört gözle beklenen Umurlu Gümrük Kapısı'nın açılması mutluluğa neden olurken, tel örgülerin arkasında kilometrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar sevdikleriyle hasret giderdi.

Burada konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "Umurlu Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmete açılmasının sevincini yaşıyoruz. Gümrük kapısı hem Kuzey Irak hem de Türkiye tarafına katkı sağlayacak. Hakkari merkez, Şemdinli ve Yüksekova için ticari ve kültürel olarak büyük katkılar sağlayacak. Millet olarak tarihte hep beraber olmuşuzdur. Bin yıllık beraberliğimiz inşallah bundan sonra da hep olacak. Sınırlar da bizim birlikteliğimizi engelleyemez. Umurlu Gümrük Kapısı, her 2 ülkeye hayırlı olsun. Bugün Hakkari, Yüksekova, Şemdinli ve özellikle de Derecik için tarihi bir gün. Tabi ki Mergesor, Erbil, Musul ve Bağdat için de tarihi bir gün olduğunu düşünüyoruz" dedi.

30 yıl sonra büyük bir sevinç yaşadıklarını belirten Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da, "Umurlu Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla halkla beraber buraya geldik. Herkes gibi o heyecanı biz de yaşıyoruz. İki ülke arasında akrabalık ilişkileri olduğu için iki tarafta yoğunluk var. Güzel günler yaşanacak bu sınır kapısında. Burada 30 yıldır beklenen bir hasret vardı, şükür bitti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kapının yıllardır dört gözle açılmasını beklediklerini söyleyen vatandaşlar ise "Bizler 30 yıldır bu anı bekliyorduk. Şükür tarihi anlar yaşıyoruz. Bu kapının açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Umurlu Gümrük Kapısı'nın açılış törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık, Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Erbil Türkiye Başkonsolosu Memet Mevlüt Yakut, Erbil Valisi Omid Xoşnav ile çok sayıda kişi katıldı. - HAKKARİ