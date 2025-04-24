30 Nisan'a kadar sürecek! THY'den yeni tavan fiyat kararı
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından iç hat uçuşlarında tek yön ve aktarmasız ücretlerde tavan fiyatın 2850 TL olduğunu açıkladı.
İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından Türk Hava Yolları (THY) 30 Nisan 2025 tarihine kadar sürecek uçuşlarda yeni tavan fiyat kararı aldı.
30 NİSAN'A KADAR SÜRECEK
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün "30 Nisan 2025 tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2850₺ olarak belirledik" dedi.
1750 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİ
Türk Hava Yolları (THY), geçtiğimiz gün İstanbul'da meydana gelen depremlerden sonra yurt içi bilet tavan fiyatının 1750 lira olarak belirlendiğini duyurmuştu.