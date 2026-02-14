Haberler

Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy'de iki aracın bagajından çalınan 30 milyon doların, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 'emanetçi' olarak adı geçen Taç dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'a ait olduğu belirlendi. Durmaz, emniyetteki ifadesinde "Yaptığım iş gereği paraları bankaya yatırıp çekmek zahmetli oluyor. Bu paralar 3 aydır bana lazım olmadığı için araçlarda duruyordu" dedi.

  • Bakırköy'de bir sitede 11 Şubat'ta 30 milyon dolar, otoparktaki iki aracın bagajından çalındı.
  • Çalınan paranın sahibi Bilal Durmaz, İBB yolsuzluk iddianamesinde 'emanetçi' olarak geçen Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlendi.
  • Atilla Durmaz, Laleli'de 14 Ekim'deki kara para operasyonlarında gözaltına alınıp tutuklandı.

Bakırköy'de sitenin otoparkında 2 araçtan çalındığı belirtilen 30 milyon dolarla ilgili soruşturmada detaylar ortaya çıktı. Polise ihbarda bulunan Bilal Durmaz'ın İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlendi. Öte yandan Atilla Durmaz'ın Laleli'de 14 Ekim'de yapılan kara para operasyonlarında gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.

BAGAJI VE CAMLARI KIRIP PARAYI ÇALDILAR

Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan ve 24 saat güvenlik bulunan bir sitede 11 Şubat'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, sitede yaşayan ve Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten Bilal Durmaz, iş yerinden aldığı 30 milyon doları yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca çuvallarla koydu. Daha sonra 4 kişi araçla siteye girdi ve otoparka indi. Şüpheliler, otoparktaki 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı.

30 milyon dolarlık soygunda paraları çalınan isim tanıdık çıktı

DURUMU FARK EDİP POLİSE HABER VERDİ

Gece saatlerinde otoparka inen Bilal Durmaz, araçlarının kapı ve camlarının kırık olduğunu ve çuvalların çalındığını fark ederek polise haber verdi. Durmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen polis memurlarına çuvalların içerisinde 30 milyon dolar olduğunu söyledi. Sitede ve otoparkta inceleme yapan polis, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

30 milyon dolarlık soygunda paraları çalınan isim tanıdık çıktı

İHBARI YAPAN İSİM TANIDIK ÇIKTI

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada ihbarı yapan Bilal Durmaz'ın, İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlendi. Bakırköy'de yaşayan Bilal Durmaz'ın, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 1 aydır sitenin otoparkındaki iki aracın bagajında beklettiği öğrenildi.

30 milyon dolarlık soygunda paraları çalınan isim tanıdık çıktı

15 DAKİKADA ÇALDILAR

11 Şubat günü sahte plakalı bir araçla siteye giren 4 hırsız, 15 dakika içinde 2 aracın camlarını kırarak bagajdaki 300 kilogramağırlığındaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kaçtı.

"BANKA ZAHMETLİ GELDİ"

Emniyette ifade veren Durmaz, "Yaptığım iş gereği paraları bankaya yatırıp çekmek zahmetli oluyor. Bu paralar 3 aydır bana lazım olmadığı için araçlarda duruyordu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Merve Yaz - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

KKEPE TÜRKİYESİ

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıburhan Kankoc:

300 dolarım olsa 3saat arabamda durmaz..dalgaya bak.100 defil 1000 degil milyon dolar.aklımızla dalga geçiyorlar...KENDİN ÇAL KENDİN OYNA...TERERELLİ!@#@!%^()

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları61mustafa61ozer61:

anlaşmalı kargonuz varmı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Bir araba servisinde müdürlük yapıyordum biri hediye iki şişe içecek getirdi.Yıkamacıya verdim "biri senin biri benim akşam alırım" dedim.Yıkamacı birazdan geldi"müdürüm senin şişe kırıldı"Yani giden yıkamacının ki değil.Emanet

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek

Bu fotoğrafı çekip şikayet etti! Hastaya 46 bin 400 TL ödenecek
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti

Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek: Alo Adalet hattı kuracağım

Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Yeni projeyi ilk kez duyurdu
112 Acil Servis'e pasta siparişi! Çalışanlar canından bezdi

112 Acil Servis'e pasta siparişi! Çalışanlar canından bezdi
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek

Bu fotoğrafı çekip şikayet etti! Hastaya 46 bin 400 TL ödenecek
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti

Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Suriye ve Irak'ta mesai saatlerine Ramazan ayarı! Mesai kısaltıldı

İki ülkede mesai saatlerine Ramazan ayarı! Mesai kısaltıldı