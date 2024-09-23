Üye Girişi
Haberler

3. Maden Kurtarma Yarışması'nda En İyi Takım Ödülleri Sahiplerini Buldu

3. Maden Kurtarma Yarışması'nda En İyi Takım Ödülleri Sahiplerini Buldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Madenciler Derneği tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG ekipleri 'En İyi 1. Takım' ödülünü kazandı. Yarışma, madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yüksek standartlarını sergilemek amacıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG kazandı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu yarışma, 17-20 Eylül'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) ev sahipliğinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önde gelen 15 madencilik şirketinden 100'den fazla arama kurtarma personelinin katıldığı yarışma ile madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek standartları ortaya koyuldu.

Yarışmada Acacia, Çayeli Bakır, DEFAŞ, Esan Eczacıbaşı, Eti Krom, Gübretaş Maden, KİAŞ, Koza Altın, Lidya, Öksüt, Polyak Eynez, TÜMAD, TÜPRAG, TKİ ve TTK yer aldı.

Ayrıca Dimin Madencilik, Gümüştaş ve Zenit Madencilik gözlemci olarak katıldı.

Çayeli Bakır ve TÜPRAG birinci oldu

Etkinlikte, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG ekipleri sergiledikleri üstün performansla "En İyi 1.Takım" ödülünü paylaştı.

Bu ödül, kurtarma operasyonlarındaki beceriyi ve ekip ruhunu en iyi şekilde sergileyen takımlara verildi.

"En İyi 2. Takım" ödülü, DEFAŞ Madencilik ve TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, "En İyi 3. Takım" ödülü ise Kömür İşletmeleri AŞ (KİAŞ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) oldu. En İyi Yeni Takım Ödülü ise Acacia'ya verildi.

Yarışma boyunca sadece bireysel başarılar değil, ekipler arasındaki dayanışma ve işbirliği de ön plana çıktı.

Zorlu senaryolara karşı ekiplerin gösterdiği işbirliği, madencilik sektörünün zorluklarına karşı birlikte mücadele edebilme gücünü ortaya koydu.

Ekiplerin bir arada çalışarak sorunları çözme becerisi, etkinliğin en önemli kazanımlarından biri oldu.

"Güvenlik kültürünü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yarışmayla madencilik sektöründe güvenlik kültürünü daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"3. Maden Kurtarma Yarışması, madencilik sektöründeki kurtarma ekiplerinin kritik anlarda ne kadar donanımlı ve hazırlıklı olduğunu gözler önüne serdi. Bu etkinlikle madencilik sektöründe güvenlik kültürünü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çayeli Bakır ve TÜPRAG başta olmak üzere tüm ekiplerimizin sergilediği üstün performanslar, bu alanda ne kadar ileri düzeyde olduğumuzu gösteriyor. Tüm katılımcıları tebrik ediyor, bu etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

Çayeli Bakır Etkinlikler Türkiye Ekonomi Tüprag Maden Spor

Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

 Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: 1 kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

Hırsızlık operasyonunda arbede! Kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

 Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı

Kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek

Anket yapıldı, çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müsavat Dervişoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi! Bursa'da eğitim uçağı düştü! Bursa'da ne oldu? Pilotlar yaralı mı, öldü mü? Türkiye'de kış saati uygulaması başlayacak mı? Türkiye'de saatler ne zaman geri alınacak 2024? Güzel Aşklar Diyarı dizisi nerede çekiliyor? Güzel Aşklar Diyarı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de doğanlar hangi burç oluyor? 23 Eylül Başak mı Terazi mi? AJAX- BEŞİKTAŞ maçı ne zaman? Ajax- Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barış Terkoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi! KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı! Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında ve nereli? Ümraniye'de ne oldu? Polis memuru Şeyda Yılmaz şehit mi oldu? Yarın okullar tatil mi? 24 Eylül okullar tatil edilecek mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });