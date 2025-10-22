3. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı Açıldı

Konya Ayakkabıcılar Odası ve Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneğince düzenlenen Master Shoes 3. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı törenle ziyaretçilere açıldı.

Konya Ticaret Odası TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, 200'ün üzerinde katılımcı firma ve 300'den fazla markayı 56 ülkeden gelen profesyonel ziyaretçilerle buluşturuyor.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, açılış töreninde, fuarcılığın Anadolu şehirlerine kayması gerektiğini söyledi.

Ayakkabı sektörünün Konya için stratejik önemde olduğuna işaret eden Öztürk, "Artık Türkiye'nin yeni ekonomi merkezleri ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de Konya. Son 20 yılda Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme kaydettik. Fuarcılık konusunda da böyleyiz. O yüzden özellikle çok güçlü olduğumuz ayakkabı sektörün bundan sonraki fuarlarda da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

"İki yıl sonra raylı sistemle bu fuara ulaşılabilir hale gelecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise kentin hem sanayi hem ihracat açısından Türkiye'nin en dinamik şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Fuar alanının raylı sistem yatırımıyla da önemli bir merkez haline geleceğine dikkati çeken Altay, şöyle konuştu:

"Konya, ayakkabı denince ilk akla gelen şehirlerden biri. Üretmeyi biliyoruz, ticareti güzel ve ahlaklı ticaret yapıyoruz. Tanıtımda eksiklerimiz vardı. Bu fuarlar da bunu tamamlamış olacak. Fuarın ulaşımıyla ilgili temel bir soruna çözüm üretmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. İnşallah iki yıl sonra raylı sistemle bu fuara ulaşılabilir hale gelecek. Havaalanından, otogardan ve yeni gardan raylı sistemle fuar alanına ulaşım sağlanmış olacak. Bu da fuar alanımız için çok önemli bir ayrıcalık haline getirecek."

"Fuar açılmadan siparişlerin yazıldığını görmek memnuniyet verici"

Fuarın organizatörü Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ise her geçen yıl artan katılımı ve büyüyen ticaret hacmiyle fuarın yalnızca Türkiye'nin değil, uluslararası ayakkabı sanayisinin buluşma noktası haline geldiğini anlattı.

Fuarın dört gün süreceğine değinen Çelik, "Bu fuar bizim için kazanç değil, yatırım kapısı. Her yıl büyüyerek devam edecek. Gün gelecek Türkiye'nin ve hatta Avrupa'nın en büyük ayakkabı fuarlarından biri olacak. Konuklarımızın uçak, aktarma, otel ve transfer süreçlerini üstleniyoruz. Daha fuar açılmadan siparişlerin yazıldığını görmek memnuniyet verici." dedi.

Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Kemal Özarpa da fuarın sektörde yeni işbirlikleri ve ihracat fırsatlarının başlangıcı olacağını vurgulayarak, "Ayakkabı sektörü sadece üretim değil emek, tasarım ve vizyonun birleştiği bir sanat alanı. Konya, artık modanın da merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu fuar, Konya'nın iddiasını her geçen yıl büyüterek ispatlıyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bazı ülkelerin büyükelçileri ile sektör temsilcileri katıldı.

Fuar, 22-25 Ekim'de ziyarete açık olacak.