29. İstanbul Tiyatro Festivali 20 Ekim'de Başlıyor

Odeabank'ın 5. kez sponsor olduğu 29. İstanbul Tiyatro Festivali 20 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Odeabank, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 20 Ekim - 22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin "Bu İşte Bir Kadın Var" temasının sponsorluğunu üstlendi.

Banka, toplumsal katkı yaklaşımı çerçevesinde kadın emeğinin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Beş yıldır süren işbirliği, kadınların tiyatro sahnesindeki varlığının güçlenmesine katkı sağlıyor.

İspanyol yönetmen Carme Portaceli'nin rejisiyle sahnelenen "Bovary" oyunu, Gustave Flaubert'in klasik romanını çağdaş bir feminist bakışla yeniden yorumluyor. Emma Bovary'nin özgürlük arayışını merkeze alan oyun bireysel yalnızlık, bastırılmış arzular ve toplumsal normlara karşı direnişi bugünün diliyle anlatıyor. Oyunun metinsel kurgusunu IKVS'nin sanat yönetmeni Michael de Cock gerçekleştirdi.

Alis Çalışkan'ın yazdığı, İlyas Özçakır'ın yönettiği "Aşağıdaki Pencere" ise bir yazar ile yarattığı kadın karakter arasındaki gerilimi sahneye taşıyor. Temsiliyet, sansür ve oto-sansür üzerine düşündüren oyun, hikayenin oluşum sürecini sahneye getirerek izleyiciyi yaratıcılığın merkezine davet ediyor. Oyun, festivalde "Bu İşte Bir Kadın Var" teması kapsamında sahneleniyor.