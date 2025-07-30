27. Çin (Guangzhou) Uluslararası Yapı Dekorasyon Fuarı Sona Erdi

27. Çin ( Guangzhou ) Uluslararası Yapı Dekorasyon Fuarı (CBD Fuarı Guangzhou ) sona erdi.

Guangzhou Uluslararası Banyo ve Sağlık Gereçleri Fuarı (CBS Fuarı) ile eş zamanlı olarak düzenlenen 27. Çin ( Guangzhou ) Uluslararası Yapı Dekorasyon Fuarı (CBD Fuarı Guangzhou ) 11 Temmuz'da sona erdi. 300 bin metrekarelik bir alana yayılan fuar, yaklaşık 2 bin katılımcıya ve 70'in üzerinde üst düzey forum ve konferansa ev sahipliği yaptı. 145 ülke ve bölgeden toplam 205 bin 621 profesyonel katılımcı etkinliğe katıldı ve uluslararası katılımcı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 47,22 oranında arttı.

Yapılan açıklamaya göre; CBD Fuarı Guangzhou, fuarları merkezine alan, yıl boyunca hizmet veren, tam zincirli ve çok kanallı bir hizmet platformu olarak öne çıkıyor. Fuarla eş zamanlı olarak 70'in üzerinde yüksek kaliteli etkinlik düzenlendi ve bu etkinliklerde yapay zeka odaklı tasarım, sürdürülebilir uygulamalar, uyarlanabilir yeniden kullanım ve küresel genişleme stratejileri gibi yeni trendler derinlemesine ele alındı. Bu etkinlikler, bilgi alışverişi için açık bir forum sağladı ve küresel ev ve yapı dekorasyon sektörü için stratejik bir gündem belirledi. - İSTANBUL