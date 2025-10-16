24'üncü Türk Arap İş birliği Zirvesi İstanbul'da yapılıyor

TÜRK Arap Ülkeleri İş birliği Derneği tarafından İstanbul'da '24. Türk Arap İş birliği Zirvesi' gerçekleştiriliyor. 15-16 Ekim tarihleri arasında yapılan zirvede, inşaat, sağlık ve kozmetik başta olmak üzere çok sayıda firma hem Türk hem de Arap ülkeleriyle iş birliklerini genişletmek amacıyla bir araya geldi. Türkiye'nin medikal turizm alanında son derece önemli bir ülke olduğunu söyleyen Türk Arap Ülkeleri İş birliği Derneği (TÜRAP) Başkanı ve İzmir Tunus Fahri Konsolosu Sabuhi Attar, "Türkiye ve Arap ülkelerinin iş birliğinin sağlanması için candan ve gönülden çalıştık. Yapı inşaat malzemeleri, sağlık turizmi, tıbbi cihazlar ve güzellik merkezleri ile en iyi hizmeti vermek üzere yola çıkıyoruz. Sadece bu zirveleri düzenlemek yeterli değil, biz bütün Türk firmalarımızla bu hizmeti Arap ülkelerine taşıyacağız. Ticari ofis ve depolarımız ve iş birliğimizle üreticiye birebir destek olacağız" dedi.

Türk Arap Ülkeleri İş birliği Derneği tarafından 15-16 Ekim tarihlerinde düzenlenen 24. Türk Arap İş birliği Zirvesi İstanbul'da devam ediyor. 10. Yapı- İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı, 3. Expo Health tourism, 3. Expo Health Care ile Beatuy Expo, Estetik, Kozmetik ve Güzellik Fuarı ve 2. Tunus Turizm İş birliği forumunun düzenlendiği organizasyonda, Arap ülkelerinden çok fazla sayıda katılımcı yer aldı.

SGHAIER: TÜRKİYE'YLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK TÜM ÜLKELERE ÇOK FAYDA SAĞLIYOR

Tunus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaıer, "Türkiye bugün sağlık turizm dünyasında en önemli ülkelerinden biri, bizim için de iyi bir örnek. Çalıştığı stratejiyi çok önemli ve başarılı görüyoruz. Sağlık turizmiyle ilgilenen müşteriler Türkiye'yi çok önemli ve cazip bir ülke olarak görüyor. Bu da bizim için iyi bir örnek. Türkiye'yle iş birliği yapmak tüm ülkelere çok fayda sağlıyor. Tüm ülkeler, özellikle Tunus bu tecrübeden faydalanmak istiyor. Bugünkü fuar bu nedenle bizim için çok önemli. Çünkü biz Türkiye'yle ve Tunus arasındaki iş birliğini daha güçlendirmek istiyoruz. Tunus hakkında ve sağlık turizm alanında yaptığımız işlere ve planlarımıza dair size birkaç nokta izah etmek istiyorum. Özellikle sağlık turizmi konusunda Tunus, dünyadaki en iyi turizm anlardan bir tanesi. Afrika ve Arap kıtaları arasındaki ortak bir nokta olduğu için iki kıtadaki turist için çok önemli bir konum. Bu konum, tarih ve gelişmiş medeniyet şu an tüm turistler için çok cazip geliyor. 2024'te Tunus'a gelen turist sayısı 10 milyon olarak geçiyor. Tunus'un bu konuda çok başarılı olacağına inanıyoruz. Fiyat ve doktor kalitesi bakımından sağlık turizmi konusunda çok iyi bir iz bırakacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

ATTAR: ÜRETİCİYE BİREBİR DESTEK OLACAĞIZ

Türkiye'nin medikal turizm alanında son derece önemli bir ülke olduğunu söyleyen Türk Arap Ülkeleri İş birliği Derneği (TÜRAP) Başkanı ve İzmir Tunus Fahri Konsolosu Sabuhi Attar, "24'üncü zirvenin bugün açılışını yapıyoruz. Bütün çalışmalarımız çok iyi bir şekilde devam ediyor. Türkiye ve Arap ülkelerinin iş birliğini sağlaması için candan ve gönülden çalıştık. Bugün yapacağımız zirvede sektör paydaşlarımız var. Yapı inşaat malzemeleri, sağlık turizmi, tıbbi cihazlar ve güzellik merkezleri ile en iyi hizmeti vermek üzere yola çıkıyoruz. Sadece bu zirveleri düzenlemek yeterli değil, biz bütün Türk firmalarımızla bu hizmeti Arap ülkelerine taşıyacağız. Ticari ofis ve depolarımız ve iş birliğimizle üreticiye birebir destek olacağız. Projemiz tamamen ihracata dayalı. Ekonomiye katkı sağlamak için çalışıyoruz. Projemiz, 22 Arap ülkesi ve 7 Türk cumhuriyeti olmak üzere 29 ülkeyi kapsıyor. Her programa yaklaşık 15 ülkeden gelen oluyor. Buradan ülkelerine gittiklerinde TÜRAP her zaman onlara destek olacak. Aynı hizmeti Türk firmalarımıza da sunuyoruz. Diyoruz ki; 'Fuardan sonra hep beraber bir iş birliği yapalım, bizim ürünlerimizi Arap aleminde pazarlayalım.' Tahmini 1000'e yakın katılımcı bu zirveye katılım sağlayacaktır" dedi.

KHAN: HEM ARAP HEM DE TÜRKLER İÇİN ÇOK BÜÜYK BİR FIRSAT

Uluslararası insan hakları komisyonu Başkanı Dr. Muhammad Shahid Amin Khan, "Bu zirve hem Arap hem de Türkler için çok büyük bir fırsat. Türkiye ve Arap ülkeleri arasında iş birliği yapmak için buradayız. Burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Sabuhi Attar'a daveti için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

EYYÜPKOCA: ARAP ÜLKELERİ İLE KÖPRÜLERİMİZİ ARTIRMAK İÇİN ÖZEL BİR GAYRET İÇİNDEYİZ

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Giyasettin Eyyüpkoca ise şunları söyledi:

"Bu yıl zirve özellikle inşaat, sağlık, kozmetik ve belirli alanlarda iş birliği yapma imkanlarına kapı aralıyor. Türk Arap ilişkileri tarihten bu yana şu en temel hakikate dayanıyor; Bizler birlikteysek berabersek, dayanışma içindeysek bölgedeki refah ve huzur ikliminin garantisi var demektir. İstanbul iş dünyasının 830 binden fazla firmasını temsil eden İstanbul Ticaret Odası, bu platformun bir faktörü ve bir parçasıdır. Oda olarak çok yoğun şekilde fuar ve yurt dışı organizasyonlarına imza atıyoruz. Şu an dünya üzerinde yaklaşık olarak 4 kıtada yılda 47 tane uluslararası fuar yapıyoruz. Aynı zamanda B2B etkinlikleri düzenliyoruz. Bu organizasyonlara sadece ekonomik bir değer olarak değil dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerimizi geliştirme fırsatı olarak da bakıyoruz. Özellikle bölgesel iş birliklerini, kültürel bağları düşündüğümüzde Arap ülkeleri olarak köprülerimizi daha da artırmak için İstanbul Ticaret Odası olarak özel bir gayret içindeyiz."