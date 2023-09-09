23. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı başladı

Yatırımları artırmayı ve küresel ekonomik toparlanmayı desteklemeyi amaçlayan 23. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı (CIFIT), Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde başladı. Fuar kapsamında forumlar, seminerler, sergiler ve iş eşleştirme oturumları gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

XİAMEN, 9 Eylül (Xinhua) -- Yatırımları artırmayı ve küresel ekonomik toparlanmayı desteklemeyi amaçlayan 23. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı (CIFIT), Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde başladı.

"Açık ve Entegre: Yüksek Kaliteli Kalkınmanın Anahtarı" temalı dört günlük fuar Cuma günü bir açılış töreniyle start aldı. Fuar kapsamında forumlar, seminerler, sergiler ve iş eşleştirme oturumları gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Fuar sırasında yatırım konusunda çeşitli araştırma raporları da yayımlanacak.

Yaklaşık 120.000 metrekarelik bir alana sahip fuar, özellikle dijital ekonomi, akıllı imalat, yeşil ve düşük karbonlu kalkınmanın yanı sıra kırsal canlandırma konularına odaklanıyor.

Fuara dünyanın dört bir yanından 1.000'den fazla kuruluş ve işletme katılıyor.

Aralarında Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nün de bulunduğu çok sayıda uluslararası kuruluşun katıldığı fuarda bu yıl, önceki yıllara kıyasla hem katılım sayısında hem de katılım düzeyinde artış görüldü.

Brezilya, Sırbistan ve Katar bu yılki fuarda onur konuğu ülkeler olarak yer alıyor.

İlk olarak 1997 yılında düzenlenen CIFIT, ikili yatırımların artırılması ve küresel kalkınmanın kolaylaştırılmasına yönelik önemli bir platform haline gelmiş durumda.