2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak

Sosyal güvenlik alanında 2026'da yürürlüğe girecek yeni oranlar, borçlanma yaparak emeklilik planlayan yüz binlerce kişiyi etkileyecek. Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun'un aktardığına göre; borçlanma oranlarının yükselmesi ve asgari ücrette beklenen artış, maliyetleri yaklaşık %78 oranında artıracak.

2026'DA BORÇLANMA ORANLARI ARTACAK

Mevcut durumda %32 olarak uygulanan borçlanma oranı, 2026 itibarıyla birçok kalemde %45'e yükselecek. Yüzeyde yalnızca "13 puanlık artış" gibi görünse de gerçek maliyet farkı %41'e ulaşıyor.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI MALİYETİ KATLAMAYA HAZIR

2026 başında asgari ücrete en az %25 zam bekleniyor. Borçlanma tutarları doğrudan asgari ücrete bağlı olduğu için bu artış, toplam maliyetleri daha da yukarı çekecek.

Erdursun'un analizine göre birleşik etki:

%41 oran farkı

%25 asgari ücret artışı

Birleşim etkisiyle toplam %78 maliyet artışı

Bugün 100.000 TL'ye yapılan bir borçlanmanın, 2026 başında 178.000 TL'ye çıkması bekleniyor.

HANGİ BORÇLANMALAR ETKİLENECEK?

Oranı artacak borçlanmalar:

Askerlik

Eğitim / doktora / tıpta uzmanlık

Avukatlık stajı

Tutukluluk / gözaltı

Aylıksız izin süreleri

Bağ-Kur ihyası

Oranı sabit ama maliyeti artacak borçlanmalar:

Doğum borçlanması

Yurtdışı borçlanması

Bu kalemlerde oran değişmese de asgari ücret artışı maliyeti yükseltecek.

NEDEN 31 ARALIK 2025 KRİTİK TARİH?

Erdursun'a göre 2025 yılı içinde başvuru yapan herkes için hem mevcut borçlanma oranı hem de bugünkü asgari ücret seviyesi sabitlenmiş olacak.

Bu sayede:

%41'lik oran artışından etkilenmeyecek

Asgari ücret artışı devreye girmeyecek

Toplamda %78'e varan ek maliyetten kurtulacak

Başka bir ifadeyle, bugün yapılan başvuru, yarın ödenecek 78.000 TL farkı engelliyor.

EMEKLİLİĞİ 2026'YA BIRAKANLARA MAAŞ KAYBI UYARISI

Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon tahmini %31–33 aralığında. Bu veriler ışığında:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %13–14

Memur emeklilerine %19–20 zam bekleniyor.

Ancak emekliliğini 2026'ya bırakanların maaş hesaplamasında kullanılan büyüme katsayısı nedeniyle %2–5 arasında kayıp yaşayabileceği belirtiliyor.

"GEÇ KALANLAR İÇİN MALİYET GERİ DÖNÜŞSÜZ ARTACAK"

Erdursun'un uyarısı net: 2026, borçlanma maliyetlerinin zirve yapacağı yıl olacak. Bu nedenle emeklilik planı yapanlar için 31 Aralık 2025'e kadar başvuru hayati önem taşıyor.