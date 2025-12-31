2026 Yılında da Global Ölçekte Büyümeye Devam Edeceğiz

Türkiye'de fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında faaliyet gösteren öncü şirketlerden Destek Patent; 2026 yılı stratejik yol haritasını, ulusal ve uluslararasında değişen küresel rekabet koşullarına göre uyarlıyor. Firmaların doğru konumlandırılması, uluslararası büyüme stratejileri ve dijital platformlarda etkin koruma yöntemleriyle güçlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. 2026 yılında hem Türkiye'de hem de küresel pazarlarda daha kapsamlı ve bütüncül bir danışmanlık modeli sunmayı planlıyor.

Günümüzde markaların büyüme yolculuğu, yalnızca tescil işlemleriyle değil; pazar analizi, ihracat hedeflerinin stratejik planlanması ve çeşitli ülkelerin mevzuatlarına uygun marka koruma politikalarıyla tamamlanıyor. Destek Patent, bu gerekliliği merkezine alarak 2026 yılında da firmalara şeffaf, ölçülebilir ve ihtiyaç bazlı hizmetler sunmayı hedefliyor. Destek Patent CEO'su Faruk Yamankaradeniz, 2026 itibarıyla hem yeni ülkelere açılmayı hem de mevcut uluslararası iş birliklerini genişleterek müşterilerine daha güçlü bir operasyonel ağ sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

"Bugünün dünyasında markalar yalnızca rekabet etmiyor; her gün biraz daha hızlanan bir yarışın içinde yön bulmaya çalışıyor. Küresel rekabet koşulları, artık markaları sadece korumayı değil, doğru hamlelerle büyütmeyi zorunlu kılıyor. İşte tam bu noktada Destek Patent olarak 2026 planlarımızın merkezine "Potansiyelini Keşfet" anlayışını yerleştirdik. Çünkü bize göre potansiyel, yalnızca bugünkü gücü görmek değil; henüz adım atılmamış pazarları, fark edilmemiş fırsatları ve gelecekteki rekabet avantajlarını da cesaretle hayal edebilmektir. Yıllardır en çok önem verdiğimiz şey değişmedi: Her markanın hikâyesi farklıdır. İş modeli, sektör dinamikleri, ihracat hedefleri… Hepsi kendine özgüdür ve bu nedenle tek tip çözümlerle gerçek büyüme ve koruma sağlanamaz. Biz yıllardır her müşterimiz için bu hikâyeyi en baştan okumayı, ardından ona özel bir yol haritası çizmeyi seçiyoruz. Çünkü biliyoruz ki doğru okunan farklılıklar, markalar için en güçlü avantaja dönüşür. Hedefimiz; şirketlerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmakla sınırlı değil. Asıl amacımız, onların farklı coğrafyalarda sağlam, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir büyüme kurmalarına eşlik etmek. Bu yüzden hem uluslararası iş birliklerimizi genişletiyor hem de danışmanlık modelimizi global ölçekte değişen ihtiyaçlara göre yeniden şekillendiriyoruz. Bugün yaptığımız şey, markaların sahip oldukları potansiyeli görünür kılmak ve bu potansiyelin dünya pazarlarında gerçek bir değere dönüşmesine rehberlik etmek."

Küresel arenada daha güçlü markalar için çalışıyoruz

"Uluslararası pazarlara açılmak isteyen şirketlerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, farklı ülke mevzuatlarını anlamak ve bu mevzuatlara uygun bir marka koruma politikası oluşturmak. Türkiye, İsviçre, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık ofislerimizle global rehberlik sağlıyoruz. Dünya genelinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, 195 ülkede portföyümüzdeki firmaları temsil ediyoruz. Global olarak hizmet verdiğinizde, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin sosyokültürel yapısına ve hukuki düzenlemelerine tam uyum sağlamak çok önemli. Destek Patent olarak, uzman kadromuzla bu ülkelerin hukuki dinamiklerine ve yerel düzenlemelerine uygun şekilde çalışıyoruz. Sınai hakların tescil işlemleri ulusal olduğundan, dünya genelinde etkin olabilmek için her ülkenin sınai mülkiyet hakları ofislerinin farklı yaklaşımlarını da iyi biliyoruz.

40 yılı aşkın süredir yürüttüğümüz çalışmalar ile bu çeşitli yaklaşımlara hakimiz. Global pazarda daha güçlü bir konuma gelmek ve uluslararası arenada da sınai mülkiyet hakları alanında liderlik etmek hedeflerimiz arasında. Bu hedeflere ulaşmak için insan kaynağımızı katma değerli işlemlere odaklayarak teknolojik altyapımızı geliştirme stratejileri izleyeceğiz. 2026 yılında da Destek Patent'in şu anda olduğu gibi sektörde öncü, yenilikçi ve küresel bir şirket olarak konumunu sürdürmesini hedefliyoruz."