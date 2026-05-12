2026 yılı yaş çay taban fiyatı 35 TL oldu

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, "2026 yılı yaş çay alım fiyatı 35 TL olarak belirlenmiştir.

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, "2026 yılı yaş çay alım fiyatı 35 TL olarak belirlenmiştir. ÇAYKUR tarafından gerekli açıklama bilahare yapılacaktır" dedi.

Geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında dönemin Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından açıklanan yaş çay taban fiyatı bu yıl AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu tarafından açıklandı. Meclis kürsüsünde söz alan Milletvekili Mertoğlu, 2025 yılında 25 TL olarak açıklanan yaş çay taban fiyatının bu yıl 35 TL olduğunu dile getirdi. Mertoğlu, "AK Parti Rize Milletvekili yaş çay taban fiyatını meclis kürsüsünden açıkladı. Mertoğlu, "2026 yılı yaş çay alım fiyatı 35 TL olarak belirlenmiştir. ÇAYKUR tarafından gerekli açıklama bilahare yapılacaktır. Yıllık enflasyon oranının üzerinde yapılan bu artışla birlikte üreticimizin alın teri korunmuş, çay müstahsillerimizin yanında olunduğu bir kez daha ortaya konmuştur. Çay; Rize ve bölgemiz için sadece bir tarım ürünü değil; emeğin, bereketin ve geçimin adıdır. Her zaman üreticimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çay üreticilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

7 kentimizi birden vurdu, önüne ne kattıysa sürükledi

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİrem Gürcüm:

35 lira ile ne yapacaksınız hiç düşündünüz mü Avrupa'da çiftçiler bu meblağ için kahkaha atıyor ülkenin gücü eğer bunun dışında hiçbir önemi yok zaten

Haber YorumlarıKoray Yılmaz:

ben de çay üretiyordum. bu fiyat yine yetersiz. artık kimse uğraşmaz bu işle.

Haber YorumlarıDeniz Armağan Çelik:

35 lira mı? ha ha, geçen sene 25 liraydı zaten. böyle artışlarla avrupa'daki çiftçiler gülüyor bizim durumumuza, onlar devlet desteğiyle üretim yapıyor ama burada hep aynı hikaye. enflasyon üzerinde artış derler ama insanın cebinde para kalmıyor ki, sözde koruma bu mu?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

