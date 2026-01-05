Haberler

Zamlı memur maaşları belli oldu

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2026 yılının ilk 6 ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar netleşti. Kamu görevlilerine ve emeklilere yapılacak artış oranları belirlenirken, en düşük memur maaşı 61.890 liraya, en düşük emekli aylığı ise 27.772 liraya yükseldi.

MERT DAVUT - Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2026 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 11 ve 1000 lira seyyanen artış öngörülmüştü. 2025 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 12,19 oldu. Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 7,6 artışla birlikte kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 18,6 ve 1000 lira seyyanen artış yapıldı.

Aynı dönemde, memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 18,6 artış sağlandı ve 1000 lira seyyanen artıştan memur emeklileri hizmet süreleriyle orantılı olarak yararlandı.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 12,19 artış gerçekleşti.

Böylece, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi.

Bu artışlar neticesinde Ocak 2026 itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:

ÜNVANLAR

DERECE

NET GÖREV AYLIĞI

Temmuz-Aralık 2025 (TL)

Ocak-Haziran 2026 (TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu)

1/4

76.659

94.384

MEMUR (Üniversite Mezunu)

9/1

52.617

64.397

UZMAN ÖĞRETMEN

1/4

67.766

81.219

ÖĞRETMEN

1/4

61.14673.368

BAŞKOMİSER

3/1

74.490

89.214

POLİS MEMURU

8/1

68.084

81.617

UZMAN DOKTOR

1/4

126.119150.426

HEMŞİRE (Üniversite Mezunu)

5/1

61.759

74.770

MÜHENDİS

1/4

78.200

96.211

TEKNİSYEN (Lise Mezunu)

11/1

54.547

66.870

PROFESÖR

1/4

111.348

135.089

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

73.792

90.568

VAİZ

1/4

63.916

76.653

AVUKAT

1/4

73.51590.000

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
