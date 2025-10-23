Haberler

2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi için görüşmelere başladı. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, bütçe sürecinin yoğun bir şekilde devam edeceğini açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin görüşmeler başladı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Muş, burada yaptığı konuşmada, 2026 yılı bütçe sürecinin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın komisyona sunumuyla başlayacağını ve bir aydan fazla sürecek yoğun bir mesai gerçekleştireceklerini söyledi.

Bugünkü sunumun ardından 30 Ekim Perşembe günü bütçe teklifinin geneli ve Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeleri gerçekleştireceklerini anlatan Muş, "Devamında da ilan edilen bütçe görüşme takviminde yer alan kamu idarelerinin sırasıyla bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarını görüşeceğiz. Önceki yıllarda olduğu gibi bütçe görüşmelerini, her gün bir bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlar olacak şekilde 28 Kasım Cuma günü tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Bütçe müzakere sürecinde, merkezi yönetim kapsamında TBMM ve Cumhurbaşkanlığının yanı sıra 17 bakanlığın, toplamda ise 228 kamu idaresinin bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporunun ele alınacağını belirten Muş, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Komisyon Başkanı Muş, konuşmasının ardından usul tartışması açılmasını talep eden milletvekillerine söz verdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2026 yılı bütçesini ve ekonomi politikalarını eleştirdi, bütçe görüşmelerinin canlı yayımlanmasını talep etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, bütçe teklifine ilişkin dokümanların kendilerine geç ulaştırıldığını ve bunların yetersiz olduklarını savundu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Ekonomi
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.