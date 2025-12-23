Haberler

ASO Başkanı Ardıç: '2026 yılı için açıklanan asgari ücretin tüm çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum'
Güncelleme:
Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, 2026 yılı için asgari ücretin yüzde 27 artışla net 28075 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Ardıç, bu artışın tüm çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diledi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Ardıç'ın 2026 yılı asgari ücretine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılı için yüzde 27 artışla net 28075 TL olarak belirlediği asgari ücretin tüm çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum. Enflasyonla mücadele politikalarının kararlılıkla uygulanması ve fiyat istikrarının sağlanmasıyla tüm çalışanların alım gücünün kalıcı biçimde artmasını ve refah artışının sürdürülebilir hale gelmesini umuyorum" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
