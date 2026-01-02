2026 yılı ithalat rejimi Resmi Gazete'de yayımlandı

TİCARET Bakanlığı, hazırladığı 2026 yılı ithalat rejiminin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte tarife kontenjanları açılırken, ilave gümrük vergileri ve gözetim uygulamalarında güncelleme yapıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın, Türkiye'nin taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Avrupa Birliği ile ihdas edilen Gümrük Birliği Kararı ve bu karara bağlı olarak muhtelif ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmaları, tercihli ticaret anlaşmaları, Avrupa Birliği'nin otonom rejimi çerçevesinde tanınan tek taraflı tavizler ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında en az gelişmiş ülkeler, özel teşvik düzenlemeleri ülkeleri ve bazı gelişme yolunda ülkelere tanınan tercihli rejimler, kalkınma planları ile yıllık programlarda öngörülen hedefler çerçevesinde, tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, yerli üretimin desteklenmesi amacıyla, uluslararası mevzuat kapsamında çok taraflı ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak hazırlanmış; Resmi Gazete'nin aynı sayısında yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. 2026 yılında geçerli olmak üzere hazırlanan ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarında ve eşya tanımlarında yapılan değişiklikleri içeren 'İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli' metni doğrultusunda, İthalat Rejimi Kararı eki listeler ile İlave Gümrük Vergisi Kararı eki listelerde gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, her sene başında yayımlanan ve bazı eşyanın ithalatında tatbik edilecek hususları belirleyen İthalat Tebliğleri de bu sene tekrar gözden geçirilerek, ilgili kurumların da görüşleri alınmak suretiyle Resmi Gazete'nin aynı sayısında yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir" denildi.

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

Açıklamada, sanayicilerin rekabet gücünü desteklemek amacıyla, ülkede yerli üretimi olmayan girdi mahiyetinde hammadde ve ara mamullerin gümrük vergilerinin, yılda 2 defa Avrupa Birliği ile eşzamanlı olarak düşürüldüğü, yerli üretimin tüketimi karşılamadığı girdilerde ise gümrük vergisiz ulusal tarife kontenjanı açıldığı belirtilerek, "Bu kapsamda, Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararlar ile 35 eşyada tarife kontenjanı açılmış; ayrıca, söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar kapsamında altından mücevherci eşyası ithalatında uygulanan yüzde 20 oranındaki ek mali yükümlülük İlave Gümrük Vergisi Kararı kapsamında aynı oranda ilave gümrük vergisi olarak uygulanmaya devam edecektir. İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında yapılacak olan söz konusu düzenlemenin 1 Şubat tarihinde yürürlüğe girecek olması nedeniyle, ilgili eşya ithalatı üzerindeki vergi tahsilatında boşluğa mahal verilmemesi amacıyla, 7480 sayılı Karar da aynı tarihte yürürlükten kaldırılacaktır. Bu şekilde, yapılan düzenleme ile bazı değerli maden ve mücevherat ürünlerinde daha önce Ek Mali Yükümlülük kapsamında uygulanan yüzde 20 oranındaki vergi, aynı oran ile İlave Gümrük Vergisi uygulaması kapsamına alınmıştır. İlgili Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kapsamındaki ürünlerde ithalatta tahsil edilen yüzde 20 oranındaki mali yükümlülük aynen devam etmekte, yalnızca Ek Mali Yükümlülük yerine İlave Gümrük Vergisi olarak uygulanmaktadır. Düzenleme ile amaçlanan; vergi oranlarında değişiklik yapılmaksızın, uygulamanın mevzuat bütünlüğü ve idari uyum çerçevesinde yeniden yapılandırılmasıdır. Gözetim Tebliğlerinde 47 ürün grubuna ilişkin düzenleme yapılmış olup, halihazırda gözetim uygulaması bulunan 24 ürün grubunda gözetim birim fiyatları güncellenmiş, 23 ürün grubunda ise gözetim kıymeti ihdas edilmiştir. Böylelikle, Ticaret Bakanlığımızca uygulanan Gözetim Tebliği sayısı 184 adede yükselmiştir. Yerli üretici firmalarımızın başvurularına istinaden, bazı ürünlerin ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturmaları başlatılmasına ilişkin tebliğler yayımlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.