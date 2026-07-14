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Ticaret Bakanlığı: İlk 6 ayda ihracat yüzde 3,6 arttı

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Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ocak-haziran döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 136 milyar 59 milyon dolara ulaştığını açıkladı. İstanbul, Kocaeli ve İzmir ihracatta ilk sıralarda yer aldı.

TİCARET Bakanlığı, 2026 yılının ocak-haziran döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında artarak 136 milyar 59 milyon dolara ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2026 yılı ocak-haziran döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında artarak 136 milyar 59 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. 2026 ilk 6 aylık dönemde 50 ilimizin ihracatı artış gösterirken, 21 ilimiz ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir. Bu tablo, ihracatın ülke geneline yayılan güçlü ve dengeli yapısını bir kez daha ortaya koymaktadır" denildi.

İHRACATTA İLK 5 İL

Haziran ayı itibarıyla faaliyet illeri bazında ihracat istatistiklerine göre; İstanbul'un 4 milyar 817 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli'nin 3 milyar 916 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir'in 2 milyar 184 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa'nın 1 milyar 862 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ'ın ise 1 milyar 273 milyon dolarla beşinci sırada yer aldığı kaydedildi. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla ihracat artışının, 1 milyar 42 milyon dolarlık artışla İstanbul, 753 milyon dolarlık artışla Kocaeli, 374 milyon dolarlık artışla İzmir, 327 milyon dolarlık artışla Bursa ve 289 milyon dolarlık artışla Tekirdağ'da yaşandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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