2026 Asya Pasifik Tohumcular Birliği Tohumculuk Kongresi Antalya'da yapılacak

Türk tohumculuk sektörünün uluslararası alanda tanıtılmasında son derece önemli olan 2026 yılı Asya Pasifik Tohumcular Birliği (APSA) Tohumculuk Kongresi'nin Antalya'da yapılması için ATB, TÜRKTOB ve TÜRKTED arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türk tohumculuk sektörünün uluslararası alanda tanıtılmasında son derece önemli olan 2026 yılı Asya Pasifik Tohumcular Birliği (APSA) Tohumculuk Kongresi'nin Antalya'da yapılması için ATB, TÜRKTOB ve TÜRKTED arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan ve Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Gönen, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ile Borsa'da bir araya geldi. Ziyarette, 2026 Asya Pasifik Tohumcular Birliği Tohumculuk Kongresi'nin Antalya'da düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi için iş birliği protokolü imzaladı.

ATB Başkanı Ali Çandır imza töreninde, ithal edilen tohumların yurt içinde dağıtımıyla başlayan tohumculuk sektörünün zaman içerisinde yerli tohum üretimine yöneldiğini ve dünyaya açıldığını belirtti. Tohumculuk sektöründe son 15 yılda ıslah çalışmalarında büyük ilerleme kaydettiğini söyleyen Çandır, özellikle değişen iklim şartları göz önüne alınarak farklı stres şartlarına dayanıklı, yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerin ıslahında büyük başarı elde edildiğini vurguladı.

"Antalya tohumculukta lider"

Ali Çandır, sebze tohumunda yerli üretimin payının yüzde 55'e ulaştığını, sebze tohumu üretimi yapan firmaların yüzde 35'inin Antalya'da faaliyet gösterdiğini bildirirken, yıllık yaklaşık 25 milyon dolar değerinde sebze tohumluğunun ihraç edildiğine dikkat çekti. Çandır, tohumculuk sektörünün önünün açık olduğunu söylerken, "Türk tohumculuk sektörünün uluslararası alanda tanıtılması için son derece önemli bir girişim olan 2026 yılı Asya Pasifik Tohumcular Birliği (APSA) Tohumculuk Kongresi'nin ülkemizde, Antalya'da düzenlenmesi için girişimde bulunulması önemli bir adımdır. Biz, bu adımı destekliyoruz" diye konuştu.

"APSA 2026 Antalya için artık daha güçlüyüz"

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, TÜRKTOB'un Asya Pasifik Tohumcular Birliğinin üyesi olduğunu belirtirken, "Türk tohumculuk sektörü ve TÜRKTOB olarak APSA Tohumculuk Kongresi'nin 2026 yılında Türkiye'nin tarım ve turizm merkezi Antalya'da düzenlenmesini çok önemsiyoruz" dedi. Akcan, Türk tohumculuk sektörünün dünyada daha iyi tanınması ve tohumluk ihracatın daha da artması için iş birliği içinde Türkiye'ye ve tohumculuk sektörüne yakışan bir organizasyon yapma hedefinde olduklarını anlattı. Akcan, "Türk tohumculuk sektörü her yıl üretim miktarını, kalitesini ve dolayısıyla ihracatını artırıyor. Asya-Pasifik ülkeleri ile hem bilgi ve tecrübe paylaşımı hem de ticari kapasitenin geliştirilmesi tarımsal üretimin ve tohumculuğun küresel öneminin arttığı bu dönemde çok daha önemlidir. Antalya Ticaret Borsasına ve değerli Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Çandır'a bu çabalarımıza büyük destek verdiği için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Tohum endüstrisini Asya'ya yaklaştıracak"

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği Başkanı Burak Gönen, son yıllarda Türkiye'nin önemli bir tohum merkezi haline geldiğini söyledi. Özellikle sebze tohumculuğunda daha önce batı pazarı ile alışveriş yapıldığını, Asya pazarının uzak pazar olarak görüldüğünü kaydeden Gönen, "APSA Tohumculuk Kongresi'nin Antalya'da yapılması tohumculuk sektörünün gelişimi için çok önemli. Antalya zaten tarımın başkenti. Türkiye'de faaliyet gösteren tohum firmalarının merkezi Antalya'da. Dolayısıyla kongrenin Antalya'da olması bu açıdan önemli. Kongre, hem Asya Pasifik tohum firmalarını Türkiye'ye yaklaştıracak hem de Türkiye'deki tohum endüstrisini Asya firmalarına yaklaştıracak" diye konuştu. - ANTALYA