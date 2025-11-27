2025 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %25,49 Olarak Belirlendi

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayında açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 25,49 olarak gerçekleşti. Yİ-ÜFE'nin on iki aylık ortalamasına göre, 2025 yılı için yeniden değerleme oranı 25,49 oldu.

Yeniden değerleme oranı, Vergi Usul Kanunu'nun 298. maddesi kapsamında her yıl ekim ayında ilan ediliyor. TÜİK'in Yİ-ÜFE verilerinin esas alındığı bu oran, devletin vergi ve ceza gelirlerinin enflasyon karşısında korunmasını hedefliyor.

Yeniden değerleme oranının resmileşmesiyle birlikte, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), emlak vergisi, araç muayene ücretleri, egzoz emisyon ölçüm ücretleri, trafik cezaları, hız sınırı cezaları, alkollü araç kullanma cezaları, ehliyetsiz araç kullanma cezaları, ehliyet, pasaport, kimlik belgesi, tapu harçları, damga vergisi ile otoyol ve köprü geçiş ücretleri kalemlerinde yeni tutarlar 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu oran, gelecek yıl kamu gelirlerinin artış hızını doğrudan etkileyecek.

Kanun gereği Cumhurbaşkanı, açıklanan oranı yüzde 50'ye kadar artırma veya azaltma yetkisine sahip bulunuyor. Bu nedenle 2025 yılı için uygulanacak nihai oran, Cumhurbaşkanlığı kararıyla değiştirilebilecek.