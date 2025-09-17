2025 Yılı İhracatı Yüzde 4,3 Arttı

TİCARET Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 178 milyar 112 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, 32 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; küresel ticarette artan korumacılığa, jeopolitik gerginliklere ve belirsizliklere rağmen 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde 45 ilde ihracat artışı kaydedildi. 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 178 milyar 112 milyon dolar olarak gerçekleşti. 32 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İHRACATTA İLK 5'TE YER ALAN İLLER

2025 yılı Ağustos ayında ihracatta ilk 5'te yer alan iller; ?İstanbul (4 milyar 852 milyon dolar), ?Kocaeli (2 milyar 568 milyon dolar), ?İzmir (1 milyar 966 milyon dolar), ? Bursa (1 milyar 414 milyon dolar) ve? ?Tekirdağ (1 milyar 150 milyon dolar) olurken, ikinci 5'te yer alan iller ise Ankara, Gaziantep, Mersin, Manisa ve Çorum oldu. Ağustos ayında ihracatta en fazla artış gösteren iller; ?Bursa (119 milyon dolar), ?Ankara (111 milyon dolar), ? Antalya (71 milyon dolar), ?İzmir (68 milyon dolar) ve ?İstanbul (45 milyon dolar) olarak gerçekleşti.