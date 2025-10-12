2025 Turizm Sezonu Antalya'da Güçlü Geçiyor

Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, 2025 turizm sezonunun beklentilerin altında başladığını ancak temmuz ayı itibariyle büyük bir ivme kazandığını belirterek, "Sezon genel olarak beklentileri karşıladı" dedi.

Turizmin başkenti Antalya'da 2025 yılı sezonunun güçlü geçtiğini belirten MASTOB Başkanı Zafer Süral, eylül ayı itibarıyla kente gelen turist sayısının 14 milyonu aştığını söyledi. Antalya'ya gelen turistlerin üçte birinin Manavgat'ta konakladığını belirten Süral, "Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy 65 milyon turist, 65 milyar dolar hedefini ortaya koymuştu. Antalya ve Manavgat olarak üzerimize düşeni yaptık diyebilirim" dedi.

Temmuz ayının 10'una kadar beklenenin altında bir hareketlilik yaşandığını aktaran Süral, "10 Temmuz'dan sonra tam anlamıyla bir patlama oldu. Eylül sonu itibarıyla 14 milyon turiste ulaştık, hedefimiz 17 milyon. Türkiye genelinde 60 milyon turist hedefleniyor, bunun 17 milyonunu Antalya tek başına getiriyor. Manavgat olarak Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 30'unu ağırlamamız gurur verici" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl sezon uzun olacak"

Ekim ayı itibarıyla hava şartlarının elverişli olduğunu ve turistlerin tatillerine devam ettiğini belirten Süral, "Rus ve Avrupa acenteleri ekim ayında ek uçaklar koyuyor. Kasım sonuna kadar sezonun rahat bir şekilde süreceğini öngörüyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür eden Süral, "Bakanımızın Side'de başlattığı gece müzeciliği ve tarihi aydınlatma projeleri turizme büyük katkı sağladı. Bu yatırımlar sezonun uzamasına da etki etti. Artık sadece deniz, kum, güneş değil; tarih de turist çekiyor" diye konuştu.

"Personel sorununu çözmenin yolu turizmi 12 aya yaymak"

Süral, turizm sektöründe personel sıkıntısının en önemli sorunlardan biri haline geldiğini vurgulayarak, "Sezonun kısa olması temel etken. Ancak turizmi 12 aya yayabilirsek bu sorun kendiliğinden çözülecektir. Şimdilik yapılması gereken personel için konforlu lojmanlar ve sosyal alanlar inşa etmek. Biz otelciler artık sadece tesis değil, personelimiz için otel standartlarında lojmanlar da yapıyoruz" dedi. - ANTALYA