Üye Girişi
Haberler
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama

Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın kalbinde patlama

 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

Esad'ın son kalesi de muhaliflerin eline geçti

 Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı

Rusya bunu dediyse durum vahim! Acil çağrı yaptılar
MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe

Esad'ın kirli planı MİT'i harekete geçirdi! Serhat Özmen yakalanıp Türkiye'ye getirildi

2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2025 yılında kıdem tazminatı hesaplamalarında büyük bir değişiklik olacağını duyurdu.

Yeni yıla sayılı günler kala, büyük bir artışın beklendiği kıdem tazminatı da yeniden gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2025 yılında kıdem tazminatı hesaplamalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik

Karakaş, sözlerine kıdem tazminatının 1 yıl çalışmaya karşılık çalışanın brüt maaşı üzerinden belirlendiği ve yalnızca damga vergisi kesildiğini dile getirerek başladı.

"BRÜT ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR"

Halihazırda uygulanan kıdem tazminatı hesaplama yöntemini hatırlatan Karakaş, "Brüt asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı 20 bin TL olarak hesaplanıyor. 10 yıl çalışan bir kişi, 2024 yılında işten ayrıldığında toplamda 200 bin TL kıdem tazminatı alacak." dedi.

2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik

KIDEM TAZMİNATINDA YENİ TABLO

Karakaş, 2025'te uygulanması beklenen hesaplama tablosunu ise şu şekilde ifade etti: "Asgari ücretin brüt 26 bin 500 TL olması bekleniyor. Bu durumda, aynı çalışan 2025 yılında işten ayrıldığında kıdem tazminatı toplamda 265 bin TL'ye ulaşacak. Bu artış, her yıl için 6 bin 500 TL, 10 yıl çalışan için 65 bin TL, 20 yıl çalışan için ise 130 bin TL ek tazminat demek olacak."

2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
img

2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik
img

85 yaşındaki milyoner sevgilinin başında vasiyet dansı
img

Esad'ın kirli planı MİT'i harekete geçirdi! Serhat Özmen yakalanıp Türkiye'ye getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 79. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 7 Aralık Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 7 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Adana ASKİ su kesintisi! 6-7 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 86. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Altındağ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 86. bölüm SON BÖLÜM izle 6 Aralık Cuma! Esenler'de öldürülen kıraathane sahibi kim, neden öldürüldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.