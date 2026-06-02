Hanehalkı bütçesinden en fazla pay konut ve kira harcamalarına ayrıldı

Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2025 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 29,3 ile konut ve kira harcamaları aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerini açıkladı. Buna göre, Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2025 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 29,3 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 20,5 ile ulaştırma harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 17,3 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları aldı.

Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,8 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 2,2 ile sağlık harcamaları oldu.

Yüksek gelirli haneler düşük gelirli hanelere göre ulaşıma yaklaşık üç kat daha fazla pay ayırdı

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2025 yılındaki dağılımına bakıldığında; en yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları, ulaştırma harcamalarına (motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı, araç bakım ve onarımı vb.) yüzde 25, konut ve kira harcamalarına yüzde 25,7 ve gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 12,4 pay ayırdı.

En düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise, konut ve kira harcamalarına yüzde 38,7, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 29,2 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 8,6 pay ayırdı.

Temel gelir kaynağına göre harcama kalıpları değişti

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları; konut ve kira harcamalarına yüzde 26,4, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 16 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 21,9 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hanehalkları; konut ve kira harcamalarına yüzde 25,5, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 17 ve ulaştırma harcamalarına ise yüzde 25,9 pay ayırdı.

Tek kişilik haneler konut ve kiraya kalabalık hanelerden bir buçuk kattan daha fazla pay ayırdı

Hanehalkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının 2025 yılındaki dağılımına bakıldığında; tek kişilik hanehalkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 41, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 14,3 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 14,4 pay ayırdı.

Hanehalkı büyüklüğü 6 ve daha fazla kişi olan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 23,7, konut ve kira harcamalarına yüzde 24,4 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 18,1 pay ayırdı.

En fazla israf olan gıda grubu taze meyve ve sebzeler oldu

Hanehalkları tarafından en fazla israf edilen gıda grupları incelediğinde; en büyük payı yüzde 39,7 ile taze meyve ve sebze alırken, bunu yüzde 32,5 ile ekmek, yüzde 15,1 ile süt ve süt ürünleri izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı