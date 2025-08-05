2025'te Dış Finansman 7 Milyar Dolar Olacak

2025'te Dış Finansman 7 Milyar Dolar Olacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılında uluslararası kuruluşlardan sağlanacak uzun vadeli dış finansmanın 7 milyar dolara ulaşacağını duyurdu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılında uluslararası kuruluşlardan temin edilen uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman tutarının 7 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomi programımıza duyulan güven sayesinde uluslararası kuruluşlardan temin edilen uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman artıyor. Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda 2025 yılında sağladığımız kaynak tutarı 7 milyar dolara ulaştı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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