2025 Ocak ayı Merkezi Yönetim Bütçesi açığında artış kaydedildi

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı Ocak ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ocak ayında 150 milyar 719 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Ocak ayında 139 milyar 259 milyon TL açık verdi.

YILLIK BAZDA BÜTÇE AÇIĞI AZALDI

2025 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 56,3 milyar TL, bütçe gelirleri 917,1 milyar TL ve bütçe açığı 139,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 893,3 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 23,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ocak ayında 150 milyar 719 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Ocak ayında 139 milyar 259 milyon TL açık verdi. 2024 yılı Ocak ayında 29 milyar 626 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Ocak ayında 23 milyar 759 milyon TL faiz dışı fazla verdi.

BÜTÇE GİDERLERİ 1 TRİLYON 56 MİLYAR OLDU

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 1 trilyon 56 milyar 342 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 163 milyar 18 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 893 milyar 324 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL ödenekten Ocak ayında 1 trilyon 56 milyar 342 milyon TL gider gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ise 767 milyar 968 milyon TL harcama yapıldı. Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,6 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 6,9 iken 2025 yılında yüzde 7,2 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,1 oranında artarak 893 milyar 324 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 6,6 iken 2025 yılında yüzde 7 oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ 917 MİLYAR 83 MİLYON OLDU

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak ayı itibarıyla 917 milyar 83 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 792 milyar 667 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 104 milyar 29 milyon TL oldu. 2024 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 617 milyar 249 milyon TL iken 2025 yılının aynı ayında yüzde 48,6 oranında artarak 917 milyar 83 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak ayı gerçekleşme oranı 2024 yılında yüzde 7,3 iken 2025 yılında yüzde 7,2 oldu. 2025 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,3 oranında artarak 792 milyar 667 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 7 iken 2025 yılında yüzde 7,1 oldu.