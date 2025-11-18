2025 İstanbul Kalkınma Diyalogları Başladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde ve Dışişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen 2025 İstanbul Kalkınma Diyalogları (#IDD2025) başladı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen etkinliğe, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Korhan Karakoç, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, UNDP Yöneticisi Xu Haoliang ile çok sayıda davetli katıldı.

Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Karakoç, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un hem medeniyetlerin hem de fikirlerin buluştuğu bir şehir olduğuna dikkati çekerek, bu toplantıyı düzenlemek için harcadıkları emeklerden dolayı TİKA ve UNDP'ye teşekkürlerini sundu.

Karakoç, IDD'nin yeni fikirlerin ortaya çıkması için önemli bir platform görevi gördüğünü belirterek, "Dünyada gitgide daha fazla çatışma çıkıyor, eşitsizlikler artıyor, kutuplaşma artıyor. Yapay zekanın hızlı bir şekilde ilerlemesi ekonomileri yeniden şekillendiriyor. İklim değişikliğinin etkileri de bizim toplum olarak dirençlilik, dayanıklılık seviyemizi, kapasitemizi ölçüyor ve zorluyor. Belirsizliklerle karşı karşıyayız ama aynı zamanda daha önce hiç karşılaşmayacağımız düzeyde de fırsatlarla karşı karşıyayız." dedi.

Türkiye'nin birlikte öğrenmeye ve uzun vadede dayanıklılığa önem verdiğine işaret eden Karakoç, "Türkiye için kalkınma soyut bir kavram değil. Bu tamamen fırsatlarla ve insan onuruyla alakalı bir konu. Kalkınma toplumları güçlendirmeli ve toplumların karşı karşıya kaldığı zorlukların üzerinden gelebilmesini sağlamalı. Biz etkin bir kalkınma partneri olmak için bugüne kadar çalıştık, bu vizyonla ilerliyoruz." diye konuştu.

Karakoç, 2025 İnsani Gelişme Raporu ile bu yaklaşımın somutlaştırıldığını, son 20 yılda gelişmekte olan ülkelerin çok ciddi bir ekonomik kalkınma ve insani gelişme göstermelerine rağmen hassas durumda olmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin gelişmekte olan ve düşük gelir seviyesine sahip ülkelerin teknoloji, yapay zeka ve dijital dünyaya erişimini desteklemek için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü aktaran Karakoç, "Biz gerçekten tam olarak Birleşmiş Milletlerin Kalkınma Hedefleri Ajandasını destekliyoruz ve bunun için çalışıyoruz ve daha yeşil, daha eşit, adil ve daha barışçı bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Kimsenin geride bırakılmadığı bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Dünya fazlaca parçalanmış bir görünüm arz ettiğinde, dayanışma içinde bir araya gelmemiz gerekiyor"

UNDP Yöneticisi Xu da IDD'nin Türkiye hükümeti ile UNDP'nin sürdürülebilir geleceğe dair ortak vizyonu ile 2015'te ortaya çıktığını belirtti.

UNDP'nin Türkiye ile uzun zamandır partnerlik yapmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Xu, Türk hükümetine finansal katkıları nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Xu, bu etkinliğin dünyadaki çatışmalar, yavaşlayan ekonomiler, kutuplaşmalar esnasında tertip edildiğine dikkati çekerek, "Büyüme azalıyor, jeopolitik gerilimler artıyor. Böyle bir ortamda sürdürülebilir insani kalkınma daha da önemli hale geliyor." şeklinde konuştu.

Kalkınma alanında 2025'te dünya genelinde yüzde 9 ila 17 oranında bir düşüş öngördüklerine değinen Xu, şunları kaydetti:

"Dünya fazlaca parçalanmış bir görünüm arz ettiğinde, dayanışma içinde bir araya gelmemiz gerekiyor. Zorluklar aşılmaz göründüğünde, 21. yüzyıl için işe yarayan küresel kamusal değerleri ve kalkınma çözümlerini kolektif olarak şekillendirmemiz şart. Birlikte, birbirimizden öğrenebilir, fikirlerimizi paylaşabilir ve hem insanlar hem de gezegen için sonuç üreten yeni nesil kalkınmayı şekillendirebiliriz."