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2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam

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2025 yılının ilk gününde, benzin, mazot ve LPG fiyatlarına zam geldi. Bu durum, hem sürücülerin hem de tüm tüketicilerin bütçesini olumsuz etkileyecek. Fiyat artışları, ekonomik dengeleri ve yaşam maliyetlerini de doğrudan etkileyecektir.

Akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme sonrası ÖTV zammının pompaya yansıması 83 kuruşu buldu. Zam yarın tabelaya yansıyacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'yla yeni yılda akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artış oranı belirlendi. Karar neticesinde 3 Ocak'ta yüzde 8 civarında artırılması beklenen ÖTV, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 6 zamlanmış oldu. ÖTV artışının fiyatlara yüzde 1 civarında etki etmesi bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN VE LPG 77 KURUŞ ZAMLANACAK

1 litre benzindeki ÖTV tutarı 11,29 liradan 11,98 liraya yükselecek. Bu artış KDV tutarıyla birlikte benzine 83 kuruş zam yapılması anlamına gelecek. Değişiklikle birlikte motorindeki ÖTV tutarı ise 10,59 liradan 11,23 liraya çıkmış olacak. KDV'si ile birlikte artışın pompaya yansıması 77 kuruş olacak.

"ENFLASYONDAN DAHA DÜŞÜK ARTIŞ YAPTIK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümet olarak para ve maliye politikalarını eşgüdüm içerisinde yürüttüklerine dikkati çekerek, "Akaryakıt ürünlerinde vergi artışını sınırlandırarak para politikasına güçlü bir destek veriyoruz. Bu destek dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunacak. Cumhurbaşkanımızın Kararı'yla çiftçinin ve nakliyecinin kullanacağı akaryakıttan, sanayicinin kullanacağı petrol ürünlerinden, hane halklarının kullanacağı doğal gaza kadar tüm tarafları ilgilendiren akaryakıt ve doğal gaz ürünlerinde ÖTV tutarındaki artışı sınırlandırdık." ifadesini kullandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları - İstanbul Avrupa 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

Benzin: Güncel: 43,14 TL → Zamlı: 43,96 TL/LT - 82 kuruş zam

Motorin (mazot): Güncel: 43,91 TL → Zamlı: 44.67 TL/LT - 77 kuruş zam

LPG (otogaz): Güncel: 26,03 TL → Zamlı: 26.40 TL/LT - 35 kuruş zam

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları - İstanbul Anadolu 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

* Benzin: Güncel: 43,02 TL/LT → Zamlı: 43,84 TL/LT - 82 kuruş zam

* Motorin (mazot): Güncel: 43,85 TL/LT → Zamlı: 44.62 TL/LT - 77 kuruş zam

* LPG (otogaz): Güncel: 25,49 TL/LT→ Zamlı: 25,84TL/LT - 35 kuruş zam

Ankara akaryakıt fiyatları - Ankara akaryakıt 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

* Benzin: Güncel: 43,60 TL/LT → Zamlı: 44,42 TL/LT - 82 kuruş zam

* Motorin (mazot): Güncel: 44,52 TL/LT → Zamlı: 45,29 TL/LT - 77 kuruş zam

* LPG (otogaz): Güncel: 26,04 TL/LT → Zamlı: 26,39 TL/LT - 35 kuruş zam

İzmir 31 Aralık akaryakıt fiyatları - İzmir 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

* Benzin: Güncel: 44,05 TL/LT → Zamlı: 44,87 TL/LT - 82 kuruş zam

* Motorin (mazot): Güncel: 45,01 TL/LT → Zamlı: 44,78 TL/LT - 77 kuruş zam

* LPG (otogaz): Güncel: 25,94 TL/LT → Zamlı: 26,29 TL/LT - 35 kuruş zam

2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıHalil null:

Bu zam zamlar ne kadar devam edecek. Ulannnn mazot çıkıyor , gaz çıkıyor, bor madeni var o var bu var niye hala vergi ve zamlar var artık biraz da kazançlarından halka da var Halk ta nasiplensin. Ekonomi dışında sana kimse kötü diyemez ama yeter daaaa bırak yakamızı

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Haber YorumlarıKenan Bey:

zam değil bu zamcıktır bea.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bir de Taşıt Tanıma için masraf , ayrcıa Yeniden değerleme oranı kadar Mtv ye arttırım. Araban var mı , devlete çalışırsın. Kalemleri bir saysam , liste uzar gider

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Haber YorumlarıKenan Bey:

ohhhhhhh ohhhhhhhhhhhhhhhhh ohhhhhhhhh bu daha zam değil zamcık herkesi zamcığı kutlu olsun, ohhhhh ohhhhhhh

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Haber YorumlarıErhan Zeybek:

Ohhhh

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

başlık büyük zam diye atılmış, LAN BU MİLLET 3 LRA 4 LİRA ZAMLARI GÖRDÜ GEÇİRDİ, KOYARMI 80 KRŞ ZAM BU MİLLETE

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Hak yiyenler, öyle bir mahkemeye çıkacağız ki, Hakim'in kendisi şahit.

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Öyle bir hale geldkki zamlar değil indirimler halkı şaşırtıyo, zamlardan değil indirim haberlerinde ve müjde haberlerinden korkar olduk.

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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

indirim yapacağız demişlerdi.Biz de dedik ki indirim diyorlarsa bindirim yoldadır.Roketleri peş peşe ateşleyecekler.Haa bu millet hak ediyor mu i, sonuna kadar hem de daha fazlasını.

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Yalnış başlık atmışsınız..2024'ün son gününde olacaktı.Zam yansıdı bile.

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Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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