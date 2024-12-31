2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam

Akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme sonrası ÖTV zammının pompaya yansıması 83 kuruşu buldu. Zam yarın tabelaya yansıyacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'yla yeni yılda akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artış oranı belirlendi. Karar neticesinde 3 Ocak'ta yüzde 8 civarında artırılması beklenen ÖTV, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 6 zamlanmış oldu. ÖTV artışının fiyatlara yüzde 1 civarında etki etmesi bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN VE LPG 77 KURUŞ ZAMLANACAK

1 litre benzindeki ÖTV tutarı 11,29 liradan 11,98 liraya yükselecek. Bu artış KDV tutarıyla birlikte benzine 83 kuruş zam yapılması anlamına gelecek. Değişiklikle birlikte motorindeki ÖTV tutarı ise 10,59 liradan 11,23 liraya çıkmış olacak. KDV'si ile birlikte artışın pompaya yansıması 77 kuruş olacak.

"ENFLASYONDAN DAHA DÜŞÜK ARTIŞ YAPTIK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümet olarak para ve maliye politikalarını eşgüdüm içerisinde yürüttüklerine dikkati çekerek, "Akaryakıt ürünlerinde vergi artışını sınırlandırarak para politikasına güçlü bir destek veriyoruz. Bu destek dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunacak. Cumhurbaşkanımızın Kararı'yla çiftçinin ve nakliyecinin kullanacağı akaryakıttan, sanayicinin kullanacağı petrol ürünlerinden, hane halklarının kullanacağı doğal gaza kadar tüm tarafları ilgilendiren akaryakıt ve doğal gaz ürünlerinde ÖTV tutarındaki artışı sınırlandırdık." ifadesini kullandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları - İstanbul Avrupa 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

Benzin: Güncel: 43,14 TL → Zamlı: 43,96 TL/LT - 82 kuruş zam

Motorin (mazot): Güncel: 43,91 TL → Zamlı: 44.67 TL/LT - 77 kuruş zam

LPG (otogaz): Güncel: 26,03 TL → Zamlı: 26.40 TL/LT - 35 kuruş zam

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları - İstanbul Anadolu 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

* Benzin: Güncel: 43,02 TL/LT → Zamlı: 43,84 TL/LT - 82 kuruş zam

* Motorin (mazot): Güncel: 43,85 TL/LT → Zamlı: 44.62 TL/LT - 77 kuruş zam

* LPG (otogaz): Güncel: 25,49 TL/LT→ Zamlı: 25,84TL/LT - 35 kuruş zam

Ankara akaryakıt fiyatları - Ankara akaryakıt 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

* Benzin: Güncel: 43,60 TL/LT → Zamlı: 44,42 TL/LT - 82 kuruş zam

* Motorin (mazot): Güncel: 44,52 TL/LT → Zamlı: 45,29 TL/LT - 77 kuruş zam

* LPG (otogaz): Güncel: 26,04 TL/LT → Zamlı: 26,39 TL/LT - 35 kuruş zam

İzmir 31 Aralık akaryakıt fiyatları - İzmir 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

* Benzin: Güncel: 44,05 TL/LT → Zamlı: 44,87 TL/LT - 82 kuruş zam

* Motorin (mazot): Güncel: 45,01 TL/LT → Zamlı: 44,78 TL/LT - 77 kuruş zam

* LPG (otogaz): Güncel: 25,94 TL/LT → Zamlı: 26,29 TL/LT - 35 kuruş zam