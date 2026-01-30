Haberler

Mehmet Şimşek: 2025'te İhracat ve Turizm Performansı Cari Dengemizi Destekledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılında ihracatın yüzde 4,4 arttığını ve turizm gelirlerinin yüzde 6,8 artarak 65,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Dış ticaret açığının öngörülen seviyenin altında kaldığını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracat ve turizm istatistiklerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "2025 yılında ihracat ve turizmde kaydettiğimiz performans, sürdürülebilir cari denge hedefimize yönelik kazanımlarımızı desteklemeye devam etti. İhracat yüzde 4,4 artışla 273,4 milyar dolara yükselirken, ithalat altın fiyatlarının da etkisiyle arttı. Buna rağmen dış ticaret açığı, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen seviyenin altında gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ülkemiz 63,9 milyon ziyaretçiyi ağırladı. 2025'te turizm gelirleri yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara ulaşarak OVP hedefini aştı. Turizmi dört mevsime ve farklı alanlara yaymaya yönelik politikalarımızın katkısıyla kişi başına ortalama harcama bin doların üzerine yükseldi. Hizmet ticaretindeki güçlü konumumuz, küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin dış denge üzerindeki etkilerini sınırlıyor. Cari dengede kaydedilen yapısal iyileşmeyi sürdürmek için, aktif sanayi politikalarıyla yüksek katma değerli üretimi desteklemeyi, yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesini artıran yatırımları önceliklendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
