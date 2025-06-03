2025 Hububat Alım Fiyatları Çiftçilere Önemli Destek Sağlıyor

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) tarafından açıklanan 2025 yılı hububat alım fiyatlarının, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından çiftçiye önemli bir destek sunduğunu bildirdi.

IAOM'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Ulusoy, buğday için ton başına 13 bin 500 TL olarak belirlenen alım fiyatı ve 2 bin 520 TL seviyesindeki destekleme ödemesiyle üreticinin eline ton başına yaklaşık 16 bin 20 TL geçeceğini belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2025 yılı hububat alım fiyatlarının tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından çiftçiye önemli bir destek sunduğunu belirten Ulusoy, şunları kaydetti:

"Bu tablo, artan girdi maliyetleri karşısında çiftçiyi üretimde tutacak dengeli bir seviyeye işaret etmektedir. Un sanayicileri açısından bakıldığında ise açıklanan fiyatlar, iç piyasa ile uyumlu bir maliyet yapısı oluşturarak öngörülebilirliği artırmaktadır. Bu durum, sanayicinin tedarik planlamasını sağlıklı şekilde yapmasına ve üretim zincirini istikrarlı biçimde sürdürebilmesine katkı sunmaktadır."

İhracata yönelik destekleyici uygulamaların ve uygun regülasyonların eş zamanlı olarak duyurulmasının büyük önem taşıdığını değerlendiren Ulusoy, "Türkiye'nin dünya un ihracatındaki liderliğini sürdürmesi için sektör olarak beklentimiz, hem iç pazarda hem de ihracatta Türkiye'nin güçlü pozisyonunu koruyacak bütüncül politikaların hayata geçirilmesidir." ifadelerini kullandı.