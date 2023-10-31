2024 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Geliri İki Katına Çıkacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe kanunu teklifine göre, 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden elde edilecek gelirin iki katına çıkması bekleniyor.

TAMER ARDA ERŞİN

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe kanunu teklifine göre; 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden elde edilecek gelirin iki katına çıkması bekleniyor. 2023 yılında iki kez alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden yıl sonunda 71 milyar lira gelir bekleniyor. 2024 yılında bu kalemde tahmin edilen gelir ise 69 milyar lira.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe teklifi görüşülüyor. Bakanlık tarafından hazırlanan ve bütçe teklifine ilişkin sunumun yer aldığı kitapçıkta, 2024 yılı gelir tahmini şöyle yapıldı:

"2024 yılında merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 71,1 artışla 8 trilyon 437 milyar lira, vergi gelirlerinin yüzde 73,5 artışla 7 trilyon 408 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise yüzde 56,2 artışla 1 trilyon 29 milyar liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz. Gelirlerde öngördüğümüz bu artışlar; yüzde 61,5'e tekabül eden nominal büyüme, temmuz ayında aldığımız tedbirlerin tam yıl etkisi, vergi denetim ve tahsilattaki etkinlik ile açıklanabilir."

Kitapçığa göre MTV, 2024 yılında yüzde 100 oranında artacak. 2023 yılından tek sefer alınması gerekirken, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hazırlanan ek bütçe ile ikinci kez alınan MTV'den yıl sonunda 71 milyar lira gelir beklendiği açıklandı. MTV'den 2024 yılında beklenen gelir ise 2023 yılında iki kez alınan oranda oldu ve gelecek yıl sonunda 69 milyar lira MTV geliri tahmin edildi.

Bakanlık, 2023 yılı sonunda 696 milyar lira gelir, 782 milyar lira da kurumlar vergisi toplanacağını tahmin ediyor. 2024 yılında gelir vergisi 1 trilyon 189 milyar lira, kurumlar vergisinin de 1 trilyon 276 milyar lira olarak toplanması bekleniyor. 2023 yılı sonunda 441 milyar lira KDV geliri beklenirken, 2024 yılı sonunda 827 milyar lira KDV toplanacağı tahmin ediliyor.

Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) 2023 yılı sonu tahminine oranla 2024 yılı sonu tahmininde yüzde 100'e yakın artış öngörülüyor. Bakanlık 2023 yılı sonunda 817 milyar lira ve 2024 yılı sonunda ise 1 trilyon 404 milyar lira ÖTV toplanacağı tahmininde bulunuyor.

Pasaport gibi bazı işlemlerde alınan harçlarda da yüzde 100'e yakın artış öngörülüyor. 2023 yılı sonuna kadar 134 milyar lira harç toplanması beklenirken, bu miktarın 2024 yılı sonunda 250 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.