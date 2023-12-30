2024 yılı MTV'si önceki yıla oranla yüzde 58 zamlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2024 yılında, 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında zamlandı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) gelen zam oranı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeye göre fiyatlar önceki yıla oranla yüzde 58,46 oranında arttı.
MTV'YE YÜZDE 58 ZAM
2024 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 kadar MTV'ye zam geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şöyle: