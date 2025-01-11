Türkiye çok konuşulan bor madeninin satışında rekor kırdı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024 yılında gerçekleştirdiği bor satışıyla rekor bir başarı elde etti. Yüzde 97'si ihracat olarak 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleşti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024'te yüzde 97'si ihracattan elde edilen 1,3 milyar dolarlık bor satışıyla rekor bir başarıya ulaşıldığını bildirdi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Bakanlığın infografikli paylaşımında, "Yüzde 73'lük rezerv payıyla dünyada lider olduğumuz borda, 2024'te 2,5 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında yüzde 97'si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdik." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş - Ekonomi
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