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Şimşek: Türkiye'de işsizlik oranı 2012'den sonraki en düşük seviyesine geriledi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılına dair yaptığı açıklamada, istihdamın 984 bin kişi artacağını ve işsizlik oranının 2012'den beri en düşük seviyeye inerek yüzde 8,7 olacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2024'te istihdam yıllık 984 bin kişi artarken işsizlik oranı 0,7 puan azalışla 2012 yılından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye geriledi" dedi.

2024'te Türkiye'de İşsizlik Oranı Tarihi Düşüşe Geçiyor

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılında dış talepteki zayıf seyre ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya devam etti. Sanayi üretiminde geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki daralmanın ardından son çeyrekte yüzde 3,4'lük kuvvetli bir artış gerçekleşti. Böylece sanayi üretimi yıl genelinde yüzde 0,4 arttı. 2024'te istihdam yıllık 984 bin kişi artarken işsizlik oranı 0,7 puan azalışla 2012 yılından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye geriledi. Türkiye ekonomisi program sayesinde elde ettiğimiz kazanımlarla bugün çok daha dayanıklı ve makro finansal istikrar açısından çok daha güçlü" ifadelerini kullandı.

2024'te Türkiye'de İşsizlik Oranı Tarihi Düşüşe Geçiyor

Şimşek: Türkiye'de işsizlik oranı 2012'den sonraki en düşük seviyesine geriledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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