Çevre koruma harcamaları 2024 yılında 441 milyar TL olarak gerçekleşti

Çevre koruma harcamaları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 108,3 artarak toplam 441 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Çevre Koruma Harcama İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, çevre koruma harcamaları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 108,3 artarak toplam 441 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevre koruma harcamalarının yüzde 60,9'u mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 31,2'si genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 7,9'u ise hanehalkları tarafından yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının yüzde 58,8'i atık yönetimi hizmetlerinden oluştu

Çevre koruma harcamalarının yüzde 58,8'i atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 16,5'i atıksu yönetimi hizmetlerinden, yüzde 9,4'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 7,4'ü toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden, yüzde 1,7'si dış ortam havasını ve iklimi korumadan ve yüzde 6'sı ise diğer çevre koruma konularından oluştu.

Çevre koruma yatırım harcamaları 82 milyar TL olarak gerçekleşti

Bir önceki yıla göre yüzde 114,2 artarak toplam 82 milyar TL olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 80'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 20'si ise genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı yüzde 0,99 oldu

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2023 yılında yüzde 0,78 iken 2024 yılında yüzde 0,99 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL