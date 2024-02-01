2023 Yılı İhracatı Önceki Yıla Göre Arttı

2023 yılı ihracatının bir önceki yıla oranla artışının önemli bir başarı olduğunu kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, "Küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, finansmana erişim zorlukları ve AB ülkelerinin resesyon tehdidine rağmen önemli bir başarı" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılı dış ticaret verileri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. 2023'te dış ticaret açığının bir önceki yıla göre yüzde 3,2 azalarak 109 milyar 541 milyon dolardan 105 milyar 997 milyon dolara gerilediğini kaydeden ATSO Başkanı Bahar, "İçinde bulunduğumuz dönemde küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, finansmana erişim zorlukları ve Avrupa ülkelerinin resesyon tehdidi altında olmalarına rağmen ihracatımızın artmış olması, önemli bir başarıdır. Bu başarı, dış ticaret açığının da beklenenden 6 milyar dolar daha düşük çıkmasına neden olmuştur" dedi.

"İhracatımız için umut verici bir gelişme"

2023 yılında ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak 255 milyar 777 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 0,5 azalışla 361 milyar 774 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılında ihracatımızın yoğun olduğu hedef ülkelerdeki ekonomik iyileşmenin ülke olarak daha yüksek bir ihracat düzeyine ulaşma noktasında destekleyici bir gelişme olacağını dile getiren Bahar, "Bu açıdan özellikle ABD ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışlarında sona gelindiğini beyan etmesi ve küresel enflasyonun aşağı doğru ivmelenmeye başlaması, hedef ülkelerdeki talep artışı ile birlikte ihracatımızın artışı açısından umut verici bir gelişmedir" diye konuştu.

"İleri teknoloji ihracatımız artıyor"

2023 yılı genelinde toplam ihracat içerisindeki imalat sanayinin payının yüzde 94,2 olarak gerçekleşirken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payının 3,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payının da 1,5 olduğunu belirten Başkan Ali Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle de yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının artması çok önemli bir gelişme. 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz ihracatta 3,1 olan yüksek teknolojili ürünlerin payı, 2023 yılında yüzde 23,1 oranında artarak 3,8'e yükseldi. Aynı şekilde orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracatında da artış yüzde 8,4 oranında artış yaşanırken düşük teknolojili ürün ihracatımız yüzde 4,1 oranında gerileme kaydetti. Teknolojik seviyelerine göre ürün ihracatında yalanan bu değişim, gelecek yıllar adına son derece umut verici bir gelişme oldu. Düşük teknolojiye sahip ürünler yerine daha yüksek teknolojiye sahip ürünler ihraç ediyor olmamız doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi."

"İhracatta Almanya, ithalatta ise Rusya ilk sırada"

2023 yılında ihracatta ilk sırada 21 milyar 92 milyon dolar ile Almanya olduğunu belirten Bahar, "Almanya'yı 14 milyar 826 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 786 milyon dolar ile Irak takip etti. İthalatta ise ilk sırayı 45 milyar 602 milyon dolar ile Rusya Federasyonu alırken, 44 milyar 980 milyon dolar ile Çin ikinci, 28 milyar 684 milyon dolar ile Almanya üçüncü sırada yer aldı" dedi. Antalya'nın Türkiye ile paralel bir sıralamada olduğunu belirten Başkan Ali Bahar, "2023 yılında Antalya'dan en fazla ihracat yapılan ülke sıralamasında 200 milyon dolar Almanya zirvede yer alırken, 191 milyon dolar ile Rusya ikinci sırada yer aldı" diye konuştu.

"Antalya cari açığa katkı sunmaya devam ediyor"

2023 yılı dış ticaret verilerine göre dış ticaret açığının yüzde 3,2 oranında gerilemiş olsa da hala ekonomi üzerindeki en önemli yüklerden birisi olmaya devam ettiğini vurgulayan ATSO Başkanı Ali Bahar, "Böyle bir ortamda Antalya'nın dış ticaret fazlası veriyor olması, ülke ekonomisine katkı sunması anlamında son derece önemli bir detaydır. 2022 yılında 2,76 milyar dolar ihracatın gerçekleştirildiği Antalya'da bu rakam 2023 yılında 2,99 milyar dolara yükselmiştir. 2,23 milyar dolar ithalatın gerçekleştirildiği 2023 yılında, Antalya'nın oluşturduğu dış ticaret fazlası 758 milyon dolara düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu rakam, ülkemize döviz girişi sağlanması ve dış ticaret açığına pozitif katkı sunması bakımından büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA