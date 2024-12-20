2023 İhracat Ödülleri Sahiplerini Buldu

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), 2023'te Birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

Birlik tarafından dış satımda öne çıkan firmaların ödüllendirilmesi için organize edilen ödül töreni, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) hizmet binasında gerçekleştirildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün istihdama büyük katkı sağladığını söyledi.

Kentte birçok sektörün bir arada bulunduğunu dile getiren Pehlivan, gayret ettikçe ileriye doğru yol almaya devam edileceğini belirtti.

Pehlivan, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün gelişmelere adaptasyon sağlayabildiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki sektör tekrar atağa geçecektir. Bu nasıl olacaktır? Elbette devletimizin ve ilgili bütün bakanlıklarımızın atacağı adımlarla olacaktır. Bunun yanında sektör, mensuplarının bugüne kadar olduğu gibi değerli katkıları, önerileriyle ivme kazanmaya devam edecektir."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de hazır giyimin Türkiye'nin önemli sektörlerinden olduğunu söyledi.

Sektörün birçok ilke imza attığını dile getiren Gültepe, son 1,5 yıl içinde yaşanan sıkıntılardan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün de etkilendiğini ifade etti.

"Türkiye'nin geleceği parlak"

Sektörün tekrar iyi noktalara geleceğine inandığını belirten Gültepe, şöyle devam etti:

"Sanayileşmeyle, teknolojiyle, hazır giyimle inanıyorum ki Türkiye'nin geleceği parlak. Çünkü orta vadede gerçekten büyük hedeflerimiz var. Hayallerimiz yüksek. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de kalkınmanın yolu ihracattan geçiyor. Şu an yavaş yavaş ilerlese de zor zamanları geride bırakıyoruz. 2025'in belki 3-4 ayı da bu şekilde geçecek. Enflasyon kontrol altına alındıktan sonra artık sanayiye yapılacak destek çok daha fazla yukarılara doğru çıkar diye ümit ediyoruz."

Gültepe, ilgili bakanlıklarla her türlü istişareyi yaptıklarını vurgulayarak, ihracata katkı sunan firmalara teşekkür etti.

Yeni yılın iyi geçmesi inancında olduklarını söyleyen Gültepe, "Yeni yıla yeni umutlarla başlamak lazım. 3 Ocak'ta Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla 12 aylık ihracat rakamlarını açıklayacağız." dedi.

AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin de Birlik olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi, yeni yıl için hedeflerini anlattı.

Konuşmaların ardından 2023'te en fazla ihracat yapan firmalara ödülleri verildi.