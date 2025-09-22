2018'den beri yürürlükteydi! ABD ürünlerine uygulanan ek mali yükümlülükler kaldırıldı

Bazı ABD ürünlerine uygulanan ek mali yükümlülükler Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırıldı.

Resmi Gazete'de kritik bir karar yer aldı. Yayımlanan karara göre, 2018 yılında bazı ABD ürünlerine uygulanan 'ek mali yükümlülükler' kaldırıldı.

ABD ÜRÜNLERİNE UYGULANAN EK YÜKÜMLÜLÜK KALDIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "11/6/2018 tarihli ve 2018/11973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararın yürürlükten kaldırılmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir" denildi.

İŞTE O ÜRÜNLER

2018 yılından beri ek mali yükümlülüklerin uygulandığı ABD ürünleri şöyleydi: