2008 krizini tetiklemişti! Ünlü banka 17 yıl sonra kepenk kapattı

2008 yılında ABD merkezli yatırım bankası Lehman Brothers'ın iflası, küresel ekonomide büyük bir sarsıntıya yol açtı. Bankanın batışı, finans sektöründe zincirleme krizlere neden olarak dünya çapında piyasaların çalkalanmasına sebep oldu. Lehman Brothers, bu iflasla modern finans tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri haline geldi.

UZUN SOLUKLU TASFİYE SÜRECİ TAMAMLANDI

Lehman Brothers'ın ana şirketinin 2008 yılında iflasının ardından başlayan tasfiye süreci, neredeyse 17 yıl sürdü. Bankanın Avrupa'daki birimi, Londra'da sınırlı sayıda çalışanla faaliyetlerini sürdürdü ve bu süre boyunca borçların ödenmesi ve varlıkların tasfiye edilmesi üzerine çalıştı. Sonunda, Londra'daki bir mahkeme sürecin tamamlanabileceğini onayladı.

"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Yargıç Robert Hildyard, tasfiye sürecinin beklenenden çok daha başarılı geçtiğini belirtti. Hildyard, bu iflasın finans tarihindeki benzersizliğine dikkat çekerek, böyle bir olayın tekrar yaşanmasının düşük bir ihtimal olduğunu söyledi. Bu gelişmeyi "tarihi bir dönüm noktası" olarak tanımladı.

İFLASTAN KAZANÇ ELDE ETTİLER

Tasfiye sürecinde sadece borçlar kapatılmakla kalınmadı, aynı zamanda önemli bir finansal geri dönüş sağlandı. PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından yürütülen tasfiye operasyonları sayesinde Lehman Brothers'ın uluslararası varlıklarından yaklaşık 28 milyar sterlin (yaklaşık 37,5 milyar dolar) geri kazanıldı. Bu miktar, iflastan sonra elde edilen yüksek bir kazanç olarak kayıtlara geçti.

Bankanın batık borçlarını satın alarak risk üstlenen bazı yatırımcılar bu süreçten yüksek karlar elde etti. Ayrıca, tasfiye süreci muhasebeciler, hukukçular ve hedge fonlar için uzun yıllar boyunca yoğun bir iş alanı yarattı. PwC bu süreçte yaklaşık 1 milyar sterlinlik hizmet geliri elde ederken, hukuk firmaları 2008'den beri toplam 489 milyon sterlin kazandı.

2008 KRİZİNİ TETİKLEMİŞTİ

15 Eylül 2008'de başlayan Lehman Brothers'ın iflas süreci sonrası başlatılan tasfiye, küresel finans krizinin de başlangıcıydı. Şirketin iflası, modern finans tarihinin en büyük çöküşlerinden biri olmasının yanı sıra, zincirleme bir reaksiyonla dünya genelinde piyasaları sarsarak 2008 küresel krizini tetiklemişti.