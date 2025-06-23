20 Yıllık Görme Sorununa Cerrahi Çözüm

20 Yıllık Görme Sorununa Cerrahi Çözüm
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Doğuştan göz bebeği kayması ve katarakt nedeniyle yaklaşık 20 yıldır görme sorunları yaşayan 53 yaşındaki Şirin Kılıç, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım tarafından gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile Kılıç'ın görme düzeyi %30-40 seviyesine yükseldi.

Doğuştan göz bebeği kayması ve katarakt nedeniyle yaklaşık 20 yıldır görme sorunları yaşayan 53 yaşındaki Şirin Kılıç, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan tedaviyle sağlığına kavuştu.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kılıç, yaşamının büyük bir bölümünde, çocukluk yıllarından bu yana süren görme kaybıyla mücadele etti.

Bu süreçte birçok hastaneye başvuran ancak sonuç alamayan Kılıç'ın, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım ve ekibi tarafından gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle hem görme düzeyi arttı hem de göz yapısı düzeltildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, ameliyat öncesinde hastanın oldukça komplike bir tabloyla geldiğini belirtti.

Prof. Dr. Yıldırım, "Hastamız doğuştan göz bebeği kaymış, göz bağları zayıflamış, kataraktı sertleşmiş bir durumdaydı. Gittiği hastanelerde cerrahi çok riskli olduğu için önerilmemişti. Görme düzeyi el hareketi hissi düzeyindeydi. Ancak detaylı değerlendirme sonrası, doğru teknik ve deneyimli bir ekiple bu zorlu ameliyatın mümkün olabileceğini öngördük." ifadelerini kullandı.

Ameliyatta hem göze zarar vermeden sertleşmiş kataraktın temizlendiğini hem de göz bebeğinin orta hatta alındığını anlatan Yıldırım, cerrahi tecrübe, teknolojik donanım ve ekip ruhuyla güzel bir sonuç elde ettiklerini kaydetti.

Yıldırım, "Hastamızın görme oranı yüzde 30-40 seviyesine yükseldi. Şimdi hedefimiz diğer göze de müdahale ederek daha fonksiyonel bir yaşam sunmak." değerlendirmesini yaptı.

"Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

Sağlığına kavuşan Şirin Kılıç da ameliyat sonrası görme yetisini yeniden kazanmanın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, düşüncelerini şöyle anlattı:

"Gözüm neredeyse 20 yıldır görmüyordu. Bu süreçte çok sayıda doktora gittim ama hepsi ümitsiz baktı. Hiç kimse ameliyatımı kabul etmedi. Gözümde doğuştan gelen bir problem vardı, bebeklerim kenarda kalmıştı. Yıllarca çaresizce bekledim. Bir arkadaşım Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde ameliyat olmuştu. O vesileyle birkaç kez beni hastaneye getirdi.

Başta gelmek istemedim çünkü yine ümitsiz bakacaklarını düşündüm. Yusuf Hoca benimle çok güzel ilgilendi ve bu ameliyatı üstleneceğini söyledi. Sol gözüm tamamen kapanmıştı. Işık bile görmüyordum. Çok başarılı bir ameliyat geçirdim. Artık net görebiliyorum. Bu gözümün açılacağını, dünyayı yeniden göreceğimi hiç beklemiyordum. Ne kadar teşekkür etsem az. Dünyaları verseler almazdım, bana gözümü verdiler. Çok mutluyum."

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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