CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde düzenlenen 2'nci Palandöken Ekonomi Forumu, 4-6 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye, 2026 yılı boyunca uluslararası birçok önemli forum ve zirveye ev sahipliği yaptı. Yılın son büyük ekonomi buluşmalarından biri, Erzurum'da gerçekleşecek. Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Erzurum Palandöken, dünya ekonomi, finans ve diplomasi çevrelerini ağırlamaya hazırlanıyor. 2'nci Palandöken Ekonomi Forumu, 4-6 Aralık 2026 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek. Forum; bakanları, büyükelçileri, uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticilerini, küresel finans dünyasının temsilcilerini, iş insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve akademisyenleri aynı çatı altında buluşturacak. 'Küresel Belirsizlik Altında Sermaye: Yatırımın Yeni Denklemi' temasıyla düzenlenecek forumda; dünya ekonomisindeki dönüşüm, değişen sermaye hareketleri, uluslararası ticaret, yatırım stratejileri ve yeni ekonomik iş birliği fırsatları ele alınacak.

FORUM 3 GÜN SÜRECEK

Forumun ilk günü, 4 Aralık gecesi Palandöken'in zirvesinde düzenlenecek meşaleli kayak gösterisiyle başlayacak. Ekonomi ve diplomasiyi kış turizmiyle buluşturacak organizasyonun resmi açılışı ise 5 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Açılışın ardından dünyanın farklı ülkelerinden gelen üst düzey katılımcılar ve alanında uzman konuşmacılar, 10 ayrı oturumda küresel ekonominin geleceğini, yatırım fırsatlarını ve bölgesel iş birliği imkanlarını değerlendirecek. 3 gün boyunca sürecek forum, uluslararası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamanın yanı sıra Erzurum'un turizm, ticaret ve yatırım potansiyelini de dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı