Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte 2 milyon TL'nin aylık getirisi
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 43'e düşürmesi sonrasında bankalar da mevduat faiz oranlarını bugün itibarıyla yeniden güncelledi. 2 milyon liranın 1 aylık net getirisi ve en yüksek faiz oranı sunan bankalar listelendi.
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmesiyle birlikte bankalar da mevduat ve kredi tarafında güncellemeler yaptı.
Faiz kararı öncesinde yüzde 48-49-50 civarında yıllık mevduat faizi veren bankalar Merkez Bankası'nın yeni faiz kararıyla birlikte oranlarını değiştirdi.
19 Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi:
AKBANK
Faiz Oranı % 44,5
Vade Sonu Tutar 2.064.373 TL
Net Kazanç 64.373 TL
TEB
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 2.066.542 TL
Net Kazanç 66.542 TL
GARANTİBBVA
Faiz Oranı % 44,5
Vade Sonu Tutar 2.064.373 TL
Net Kazanç 64.373 TL
ING
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 2.070.882 TL
Net Kazanç 70.882 TL
QNB
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 2.066.542 TL
Net Kazanç 66.542 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 2.067.989 TL
Net Kazanç 67.989 TL
CEBTETEB
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 2.066.542 TL
Net Kazanç 66.542 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 2.057.140 TL
Net Kazanç 57.140 TL
HSBC
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 2.066.542 TL
Net Kazanç 66.542 TL