Ücretsiz geçiş için 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın edenleri bekleyen kötü sürpriz

Türkiye'nin dev projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü bugün faaliyete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi törende yaptığı konuşmasında, "Burada sadece köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul'u Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor." ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ GEÇMEK İSTEYENLERİ BEKLEYEN KÖTÜ SÜRPRİZ

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı için Türkiye'nin pek çok noktasından vatandaşlar alana akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çanakkale Köprüsü'nün 1 hafta ücretsiz olacağını açıklamasıyla köprüye yönelen sürücüleri ise kötü sürpriz bekliyordu.

"GEÇİÇİ OLARAK TRAFİĞE KAPALIDIR"

Sürücülere, tören sonrası temizlik çalışmalarının gece yarısına kadar süreceği bilgisi verildi. Köprü girişine de "Geçici olarak trafiğe kapalıdır" yazıları asıldı. Yolun temizlenmesini bekleyen ve ücretsiz bir şekilde köprüden geçmek isteyen tır şoförlerinin de boş arazilerde beklediği görüldü.

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