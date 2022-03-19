Ücretsiz geçiş için 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın edenleri bekleyen kötü sürpriz - Haberler

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Ücretsiz geçiş için 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın edenleri bekleyen kötü sürpriz

Haberler.com - Ekonomi
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Türkiye'nin dev projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü dün düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın köprü ücretinin 200 lira olduğunu açıklayıp ilk bir hafta geçişlerin ücretsiz olacağını duyurmasının ardından vatandaşlar bölgeye akın etti. Ancak köprüden bedava geçmek isteyenler, tören sonrası temizlik çalışmalarının sürmesi nedeniyle geçiş yapamadı. Çalışmaların gece yarısına kadar süreceği bilgisi verildi.

Türkiye'nin dev projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü bugün faaliyete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi törende yaptığı konuşmasında, "Burada sadece köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul'u Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor." ifadelerini kullandı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nden ücretsiz geçmek isteyenleri bekleyen kötü sürpriz

ÜCRETSİZ GEÇMEK İSTEYENLERİ BEKLEYEN KÖTÜ SÜRPRİZ

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı için Türkiye'nin pek çok noktasından vatandaşlar alana akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çanakkale Köprüsü'nün 1 hafta ücretsiz olacağını açıklamasıyla köprüye yönelen sürücüleri ise kötü sürpriz bekliyordu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nden ücretsiz geçmek isteyenleri bekleyen kötü sürpriz

"GEÇİÇİ OLARAK TRAFİĞE KAPALIDIR"

Sürücülere, tören sonrası temizlik çalışmalarının gece yarısına kadar süreceği bilgisi verildi. Köprü girişine de "Geçici olarak trafiğe kapalıdır" yazıları asıldı. Yolun temizlenmesini bekleyen ve ücretsiz bir şekilde köprüden geçmek isteyen tır şoförlerinin de boş arazilerde beklediği görüldü.

Haberler.com - Ekonomi

Çanakkale, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

ERKAN :

üzülmeyin sonra geçersiniz çok ucuzmuş zaten toplanan kalabalık öyle bağırdı

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